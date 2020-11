20 mila euro dal Gruppo BURGO alla cri

Il Comitato di Busca/Manta della Croce rossa ha ricevuto un assegno di 20 mila euro dal Gruppo Burgo (foto sopra) per i servizi svolti nell’ambito della sede di Verzuolo. In tutta Italia sono 11 gli stabilimenti Burgo coinvolti nel programma che offriranno il loro contributo al Comitato Cri di competenza territoriale tra i quali quello di Busca/Manta che è l’unico del Piemonte. La Burgo è sempre stata molto attenta alla sicurezza sul lavoro: all’interno dello stabilimento è infatti presente una squadra di emergenza che si occupa anche di primo soccorso, i cui componenti vengono costantemente aggiornati da istruttori Cri. Inoltre, considerato che all’interno dello stabilimento sono installati anche 2 Dae, la Cri ha tenuto anche corsi sulle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco, aggiornando la suddetta squadra. La cerimonia, tenutasi nella sede dello stabilimento Burgo di Verzuolo, ha visto la presenza del direttore Raffaele Marinucci e di Roberto Gisotti, mentre per la Croce rossa erano presenti il presidente del Comitato Cri Busca/Manta, Teresio Del­fino, la vicepresidente Valentina Bertero con il consigliere Gianpiero Ma­rino, i responsabili Enrico Giobergia e Remo Ciravegna e il consigliere regionale, già dipendente Burgo, Giuseppe Giordana.

Al termine della cerimonia, il direttore Raffaele Marinucci, che ha ac­compagnato tutti i partecipanti all’incontro a visitare lo stabilimento nei diversi settori di lavorazione (foto sotto), ha dichiarato: «Con questa donazione il nostro stabilimento di Verzuolo, insieme alla CRI di Busca/Manta , ha voluto dare un segnale concreto e dimostrare la propria vicinanza alla comunità locale, per far fronte all’aumento delle spese dei DPI e sostenendo le fasce più colpite dagli effetti della pandemia». «Al gruppo Burgo va il no­stro grazie più sincero, per la cospicua donazione», ha commentato il presidente Delfino «Il Direttivo e i volontari del Comitato Cri di Bu­sca/Manta saranno sempre pronti, in futuro, a fornire ogni supporto che verrà richiesto».