Volley A1/F: rinviate Trentino-Monza e Scandicci-Cuneo

Subisce una modifica il programma del turno infrasettimanale di Serie A, in programma questa sera. La Lega Pallavolo Serie A Femminile, infatti, ha disposto il rinvio a data da destinarsi del match tra Delta Despar Trentino e Saugella Monza: rilevato un sospetto caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra trentino, sentito il parere del Medico di Lega, si è ritenuto di non disputare la gara, poiché non vi sono i tempi tecnici necessari per conoscere l’esito dei tamponi di controllo entro l’inizio del match del Sanbàpolis.

Sarà dunque la sfida tra VBC èpiù Casalmaggiore e Banca Valsabbina Millenium Brescia a essere trasmessa su Rai Sport HD, sempre alle 20.30.

Definitivamente rinviata la gara tra Savino Del Bene Scandicci e Bosca S.Bernardo Cuneo, originariamente prevista per questa sera e successivamente spostata in avanti di 24 ore. In attesa di conoscere l’esito dei tamponi di controllo effettuati su entrambi i gruppi squadra dopo l’insorgere di nuove positività al Covid-19, la partita è stata precauzionalmente rinviata a data da destinarsi.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA

Mercoledì 4 novembre, ore 19.30 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Prati-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Grassi

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Zanussi-Serafin ADDETTO VIDEOCHECK: Fumagalli

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Delta Despar Trentino – Saugella Monza

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo

Riposa: Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 24; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri* 15; Igor Gorgonzola Novara** 14; Saugella Monza 14; Delta Despar Trentino** 13; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio*** 6; VBC èpiù Casalmaggiore* 6; Zanetti Bergamo 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 3.

*una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno