Asl TO5: dal 9 novembre sospensione temporanea dell’attività ambulatoriale

In considerazione della rapida progressione dell’epidemia COVID 19 nella Regione Piemonte, con decorrenza dal 9 novembre 2020 tutte le attività ambulatoriali non urgenti (priorità D differita – Prestazione da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici e P Programmata – Prestazione da eseguire senza priorità) sono temporaneamente sospese.

Saranno garantite/i:

le prestazioni specialistiche ambulatoriali con priorità U e B;

Le prestazioni a favore di soggetti affetti da diabete, BPCO, scompenso cardiaco;

Le prestazioni di oncologia, screening oncologico, radioterapia, dialisi, ematologia, malattie rare, terapie salvavita nonché l’attività immunotrasfusionale;

Prelievi ematici per INR, curva glicemica nella donna gravida,

Tamponi vaginali e tamponi oculari

Pertanto, i cittadini prenotati con priorità D e P e con prestazioni non rientranti in quelle garantite riceveranno un messaggio su dispositivo mobile di sospensione dell’appuntamento o saranno contattati direttamente da operatori ASL ed invitati a NON presentarsi negli ambulatori.

Al termine dell’emergenza COVID-19 le modalità di riprenotazione saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslto5.piemonte.it e sui quotidiani locali, non sarà comunque necessario farsi rilasciare una nuova impegnativa dal medico curante.