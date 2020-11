Volley A1/F – IL PUNTO: Conegliano supera la giovane Cuneo e scappa via, prima gioia per Brescia

Vince l’Imoco Volley Conegliano, che è sempre più capolista. E vince la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che non è più ultima in classifica. Nelle due partite domenicali della 9^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, pantere e leonesse conquistano i tre punti che da un lato aumentano il divario tra le gialloblù (a quota 24 punti) e il resto della truppa, capeggiata dalla Savino Del Bene Scandicci a -8 e dall’altro consentono alle lombarde di festeggiare il primo successo stagionale e lasciare l’ultimo posto.

Al PalaVerde le ragazze di Daniele Santarelli piegano la Bosca S.Bernardo Cuneo per 3-0. Più del risultato, però, è significativo il rientro in campo delle gatte cuneesi dopo lo stop imposto dai numerosi casi di positività al Covid-19. Le ospiti si presentano con cinque atlete provenienti dalla B2 e debuttanti nella massima serie e non sfigurano di fronte alla corazzata gialloblù. Il coach dell’Imoco fa riposare le titolari, ma ritrova Kimberly Hill, che sigla 9 punti (la top scorer è la francese Gicquel con 18).

Perde il primo parziale e poi si scatena la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che supera per 3-1 la Zanetti Bergamo, avvicinandola in classifica. Guidata da una Nicoletti in grande spolvero (23 punti con il 45% di efficacia, 2 ace e 2 muri), la formazione di Enrico Mazzola approfitta del calo delle ospiti – prive di Valentin oltreché della lungodegente Luketic – per prendere in mano il comando delle operazioni. Jasper e il positivo ingresso di Cvetnic in banda fanno il resto, regalando alle bresciane il primo successo stagionale.

Mercoledì sarà nuovamente turno infrasettimanale.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA

Sabato 31 ottobre, ore 17.30

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-19)

Sabato 31 ottobre, ore 20.30

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10)

Domenica 1 novembre, ore 17.00

Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-11, 25-10, 25-16)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Zanetti Bergamo 3-1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16)

Rinviate a data da destinarsi

Unet E-Work Busto Arsizio – VBC èpiù Casalmaggiore

Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novara

Riposa: Bartoccini Fortinfissi Perugia

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 24; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri* 15; Igor Gorgonzola Novara** 14; Saugella Monza 14; Delta Despar Trentino** 13; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio*** 6; VBC èpiù Casalmaggiore* 6; Zanetti Bergamo 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 3.

*una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

