Volley A1/F – IL PUNTO: Conegliano è incontenibile, ma pesano i rinvii

Prosegue a Firenze la marcia inarrestabile dell’Imoco Volley Conegliano, che nel secondo turno infrasettimanale della stagione coglie la settima vittoria consecutiva e porta a 7 le lunghezze di vantaggio sulla seconda nella classifica del Campionato di Serie A1 Femminile di volley.

Le bisontine per la verità rendono la vita molto difficile alle pantere di Daniele Santarelli: vinto nettamente il primo set, le ragazze di Marco Mencarelli giungono al set point anche nel secondo, prima di subire tre punti consecutivi di Egonu (che era partita in panchina, al pari di Sylla e Wolosz) per il break dal 24-23 al 24-26 e di soccombere alla corazzata gialloblù nei successivi due parziali.

Proprio Sylla ed Egonu, insieme a De Kruijf e ai suoi 5 muri, sono le migliori realizzatrici dell’Imoco, sebbene la top scorer dell’incontro sia Guerra (20 punti).

Al terzo posto con 14 punti, uno in meno della Savino Del Bene Scandicci, si issa l’Igor Gorgonzola Novara, che in casa batte per 3-0 la VBC èpiù Casalmaggiore. Le azzurre di Stefano Lavarini danno continuità al successo ottenuto in Toscana sabato scorso con una prova di grande determinazione che non lascia scampo alle rosa di coach Parisi.

Il muro è il fondamentale con cui le padrone di casa fanno la differenza. Sono 14 in appena tre set: 5 per Washington, premiata MVP della gara, e 4 per Caterina Bosetti, top scorer con 14 punti.

Altro successo interno per la Saugella Monza, che si impone al tie-break sulla Zanetti Bergamo. Le brianzole di Marco Gaspari hanno 4 palle per chiudere la contesa già nel quarto set, ma la proverbiale grinta delle rossoblù la allunga al quinto, consentendo anche alle ospiti di muovere la classifica.

Il tie-break vive sull’equilibrio fino al 10-10, quando un ace di Squarcini e due attacchi di Begic firmano il parziale di 5-0 che dà la vittoria a Monza. Da un lato 24 punti di Van Hecke e 21 di Meijners, in casa Zanetti ottime prestazioni per Enright (18), Lanier (16) sempre più a suo agio nel campionato italiano, e Loda (15).

Tre le gare rinviate a data da destinarsi a causa di casi di positività al Covid-19. Oltre a Bosca S.Bernardo Cuneo-Banca Valsabbina Millenium Brescia, nelle 24 ore precedenti al turno di Campionato è stato disposto il rinvio delle partite Reale Mutua Fenera Chieri-Delta Despar Trentino e Bartoccini Fortinfissi Perugia-Unet E-Work Busto Arsizio.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA

Mercoledì 28 ottobre, ore 18.00

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-19, 24-26, 19-25, 17-25)

Mercoledì 28 ottobre, ore 19.30

Saugella Monza – Zanetti Bergamo 3-2 (21-25, 25-14, 25-21, 27-29, 15-10)

Mercoledì 28 ottobre, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – VBC èpiù Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-18, 25-18)

Rinviate a data da destinarsi

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Savino Del Bene Scandicci

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 21; Savino Del Bene Scandicci 15; Igor Gorgonzola Novara* 14; Delta Despar Trentino* 13; Reale Mutua Fenera Chieri* 12; Saugella Monza 12; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio** 6; VBC èpiù Casalmaggiore 6; Zanetti Bergamo 5; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 1.

*una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno