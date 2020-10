DPCM, coprifuoco ed emergenza Covid-19 con Sannazzaro (sindaco Cavallermaggiore): “Duro colpo all’economia territoriale” (VIDEO)

Live, attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook “Ideawebtv.it e Rivista Idea”, oggi pomeriggio abbiamo ospitato (e lo ringraziamo per la sua disponibilità ndr) Davide Sannazzaro: sindaco di Cavallermaggiore, per analizzare il nuovo DPCM, il coprifuoco in Piemonte e per fare il punto della situazione sul Comune cavallermaggiorese.