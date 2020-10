Volley A2/M LIVE: Cuneo-Siena 2-0, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA

Seconda giornata di campionato per la Serie A2 Maschile di Volley: la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ospita Emma Villas Aubay Siena al PalaUbiBanca. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET

SESTETTO CUNEO

Pistolesi al palleggio, opposto Wagner; in mezzo Sighinolfi e Codarin, schiacciatori Tiozzo e Preti, libero Bisotto.

SESTETTO SIENA

In regia Salsi, opposto Romanò; centrali Zamagni e Barone, in banda Yudin e Della Lunga, libero Fusco.

PRIMO SET

Dopo il minuto di silenzio in ricordo del giovanissimo Samuele Gribaudo, atleta del vivaio biancoblu scomparso nell’incidente di Castelmagno nel mese di agosto, si parte. Siena prova a condurre in apertura: il muro di Zamagni vale il +2 (2-4). Preti e Tiozzo tengono i biancoblu a contatto, 7-8. Doppio Wagner da posto 2, sorpasso BAM: 9-8. Match che resta molto equilibrato: funziona bene l’asse Salsi-Zamagni con il centrale che colpisce ancora, in primo tempo, 12-13. Romanò risponde a Tiozzo, è 15-15. Wagner mette pressione alla ricezione toscana, propiziando l’errore di Romanò, 20-18 e time out per coach Spanakis. Cuneo vola continuando il turno di servizio del suo opposto brasiliano: Codarin mura, 22-18 ed altro stop per la panchina ospite. Sul 22-19 spazio a Baldauzzo per la battuta, Tiozzo punisce in pipe, +4 Cuneo. In campo anche Ciulli, Romanò trova l’ace che dà speranza ai senesi (23-21 e time out Serniotti). L’attaccante ospite manda in rete il servizio, tre set ball Cuneo: Tiozzo manda out, 24-22. Fuori anche il servizio di Della Lunga. 25-22 e 1-0.

SECONDO SET

Avvio fianco a fianco (6-6). Romanò continua a spingere, primo mini-scatto Siena (7-9). Break cuneese, che controsorpassa, 11-10. Ospiti che rispondono e costringono Serniotti a fermare il gioco (11-13). Si va avanti a mini-strappi: Preti mura, si torna in parità a quota 13. Sul 18-16 Spanakis richiama i suoi in panchina. Si arriva al rush finale nuovamente con le squadre a contatto: mani out di Yudin prima e Preti poi, 22-22. Romanò chiude con tenacia uno scambio duro per Siena (23-22), Tiozzo firma la nuova parità a 23. Muro fondamentale di Bonola, set point Cuneo e Galaverna in campo. Ace di Codarin, 25-23 e 2-0.

TERZO SET

BAM Acqua S.Bernardo che inizia forte, 3-0. Padroni di casa che allungano ancora, 6-1. Ace di Wagner, Siena in grande difficoltà, è 8-1. Preti mura, 9-1 e time out Emma Villas. Ospiti affossati dal muro biancoblu, 11-2. Sighinolfi inchioda l’attacco senese, 13-3. Ace di Codarin, 14-3. La squadra di Serniotti deve, di fatto, solo amministrare il largo vantaggio fino alla fine: altro muro, questa volta di Preti, 18-6. Si arriva al rettilineo finale con Cuneo avanti 20-10.