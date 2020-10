Prima Categoria – Le inseguitrici provano a tenere il passo del Murazzo. Nel Girone E trasferta per la Pro Polonghera

Nonostante la pandemia si faccia sempre più presente vengono sfiorati solamente i raggruppamenti cuneesi di Prima Categoria che proseguono quasi al completo.

Nel Girone E, dopo il successo in Coppa Piemonte, mira a trovare continuità in campionato l’Atletico Racconigi che attende tra le mura amiche il Pinasca. Una sfida che dirà molto sui ragazzi di coach Bongiovanni che se la dovranno vedere contro l’attuale capolista, capace di vincere tutte le quattro gare sinora disputate. Dopo la sconfitta dell’ultimo turno tenta di ripartire, invece, il Pro Polonghera che sarà di scena sul campo del Candiolo, formazione ferma a -2 in classifica da Lagdzins e compagni.

Nel Girone F trasferta tutt’altro che semplice per la capolista Murazzo che incrocerà i guantoni contro lo Sportroero, fresco vincitore del recupero infrasettimanale e portatosi a -3 dalla vetta. Alle spalle della battistrada cercano punti importanti Valle Po e Roretese che saranno impegnate in trasferta rispettivamente sui campi di San Sebastiano e Stella Maris mentre il Sant’Albano Stura ospita tra le mura amiche il Marene, fermo a sorpresa nei bassifondi della classifica.

In coda cercano il primo successo stagionale Canale 2000 e Bisalta, appaiate ad 1 punto, che saranno impegnate sui campi di Boves Mdg e Saviglianese. Chiude il palinsesto, infine, la sfida tra Margaritese ed Ama Brenta Ceva con i padroni di casa che sognano l’aggancio in vetta e gli ospiti che non intendono più perdere punti rispetto alle zone nobili della graduatoria.

Nel Girone G cerca il secondo successo consecutivo il Cortemilia che, galvanizzato dalla vittoria dell’ultimo turno, farà visita al Monferrato, formazione che punta alla zona play off del campionato.