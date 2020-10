Coppa Piemonte Prima Categoria – Stasera c’è Saviglianese-Atletico Racconigi! Le parole dei protagonisti alla vigilia

Comincerà questa sera il cammino delle squadre cuneesi nella seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Nel triangolare formato da Pro Savigliano, Saviglianese ed Atletico Racconigi saranno proprio queste ultime due a sfidarsi nella prima giornata, in casa del sodalizio saviglianese.

Da una parte i ragazzi di mister Bongiovanni che sono reduci dalla larga vittoria dell’ultimo turno di campionato contro l’Orbassano e puntano a rientrare sulle zone di vertice, dall’altra i “Maghi” di coach Panarelli a cui brucia ancora la sconfitta contro la Roretese.

Vincere questa prima gara del triangolare significherebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Lo sa bene Andrea Bongiovanni, tecnico racconigese, che spiega: “Sarà una partita che affronteremo al massimo cercando di fare risultato anche perché comunque siamo in un triangolare non facile contro due ottime squadre. Una partita che può anche servirci a migliorare si sotto il piano atletico, ma soprattutto sotto il piano tattico“.

“La scelta di partecipare alla Coppa Piemonte era stata presa per permettere a tutti i calciatori di mettersi in mostra e crescere di condizione – commenta, invece, il tecnico rosso blu Panarelli – Passando il turno siamo capitati in un girone forte, con due corazzate, e ci sarà utile per capire il nostro livello. Arriviamo da un sconfitta immeritata contro la Roretese, dove ho visto segnali importanti sotto il profilo del gioco. Sarà un test delicato ed importante che vogliamo affrontare con la testa giusta“.