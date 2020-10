Volley A1/F: l’ex Van Hecke trascina Monza nel recupero! Cuneo è settima in attesa di poter tornare

La Saugella Monza supera 3-1 Il Bisonte Firenze e sale al quarto posto in classifica. Parla brianzolo il recupero della 3^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, gara che era stata rinviata per il concomitante impegno di Marco Mencarelli, coach delle toscane, alla guida della Nazionale Under 17 agli Europei di categoria.

Le ragazze di Marco Gaspari offrono una prestazione offensiva di alto livello che consente loro di mantenere l’imbattibilità stagionale all’Arena di Monza: con Orro ispirata in regia e Orthmann e l’ex Cuneo Van Hecke (MVP del match con 18 punti, 3 ace e 2 muri) a schiacciare per terra palle pesanti, le lombarde subiscono i tentativi di rientro delle ospiti con Nwakalor, Van Gestel e Guerra, ma escono nei momenti chiave con il muro e una maggiore continuità in attacco.

Per le ospiti, alla quarta partita in meno di due settimane, qualche segnale di stanchezza ma ottime risposte sul piano della crescita complessiva.

SERIE A1 FEMMINILE – IL RECUPERO DELLA 3^ GIORNATA

Martedì 20 ottobre, ore 20.30

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-20, 22-25, 25-15, 25-22)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 15; Savino Del Bene Scandicci 14; Delta Despar Trentino 13; Saugella Monza* 10; Igor Gorgonzola Novara** 9; Reale Mutua Fenera Chieri* 9; Bosca S.Bernardo Cuneo** 8; Il Bisonte Firenze 7; VBC èpiù Casalmaggiore 6; Unet E-Work Busto Arsizio** 3; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Zanetti Bergamo* 1; Banca Valsabbina Millenium Brescia** 1.

*una partita in meno

** due partite in meno