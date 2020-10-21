Calcio Regionale: “salta” anche Dogliani-Garessio. L’ELENCO AGGIORNATO DELLE GARE RINVIATE

Ve lo avevamo anticipato, ed ora è ufficiale: Dogliani-Garessio, ultima gara in bilico tra i recuperi di Seconda Categoria cuneese, non si disputerà.
L’ufficialità è arrivata con l’inserimento dell’incontro nella lunga lista di partite rinviate per “cause di forza maggiore”.
Come noto, infatti, il Garessio era in attesa dell’esito di alcuni tamponi, che, evidentemente, non hanno dato notizie confortanti.
Ecco l’elenco completo:
GARE RINVIATE MARTEDI’ 20, MERCOLEDI’ 21 E GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020
CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A
BORGOVERCELLI – RG TICINO
ALICESE ORIZZONTI – LA BIELLESE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B
ASTI – PRO DRONERO
OLMO – CHISOLA CALCIO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
NICHELINO HESPERIA – SOMMARIVA PERNO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE F
AMA BRENTA CEVA – SANT ALBANO
COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA CATEGORIA
VALLE CERVO ANDORNO – FERIOLO CALCIO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE D
REAL ORIONE VALLETTE – GIAVENOCOAZZE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E
TETTI FRANCESI RIVALTA – MO.DE.R.NA BACIGALUPO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE F
VALMAIRA – VALVERMENAGNA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
GENOLA – BAGNASCO
DOGLIANI CALCIO – GARESSIO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C
VENARIA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE
CAMPIONATO ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE – GIRONE B
NOVESE CALCIO FEMMINILE – BORGHETTO BORBERA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE A
GOZZANO – CITTA DI BAVENO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE B
GASSINOSANRAFFAELE – LASCARIS
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
ALPIGNANO – CBS SCUOLA CALCIO
TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE E
JSS MONCALIERI ACADEMY – CASALE
SG DERTHONA – CBS SCUOLA CALCIO