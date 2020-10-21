Calcio Regionale: “salta” anche Dogliani-Garessio. L’ELENCO AGGIORNATO DELLE GARE RINVIATE

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
-
0
36

Ve lo avevamo anticipato, ed ora è ufficiale: Dogliani-Garessio, ultima gara in bilico tra i recuperi di Seconda Categoria cuneese, non si disputerà.

L’ufficialità è arrivata con l’inserimento dell’incontro nella lunga lista di partite rinviate per “cause di forza maggiore”.

Come noto, infatti, il Garessio era in attesa dell’esito di alcuni tamponi, che, evidentemente, non hanno dato notizie confortanti.

Ecco l’elenco completo:

GARE RINVIATE MARTEDI’ 20, MERCOLEDI’ 21 E GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A
BORGOVERCELLI – RG TICINO
ALICESE ORIZZONTI – LA BIELLESE

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B
ASTI – PRO DRONERO
OLMO – CHISOLA CALCIO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
NICHELINO HESPERIA – SOMMARIVA PERNO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE F
AMA BRENTA CEVA – SANT ALBANO

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA CATEGORIA
VALLE CERVO ANDORNO – FERIOLO CALCIO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE D
REAL ORIONE VALLETTE – GIAVENOCOAZZE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E
TETTI FRANCESI RIVALTA – MO.DE.R.NA BACIGALUPO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE F
VALMAIRA – VALVERMENAGNA

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
GENOLA – BAGNASCO
DOGLIANI CALCIO – GARESSIO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C
VENARIA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE

CAMPIONATO ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE – GIRONE B
NOVESE CALCIO FEMMINILE – BORGHETTO BORBERA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE A
GOZZANO – CITTA DI BAVENO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE B
GASSINOSANRAFFAELE – LASCARIS

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
ALPIGNANO – CBS SCUOLA CALCIO

TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE E
JSS MONCALIERI ACADEMY – CASALE
SG DERTHONA – CBS SCUOLA CALCIO

Articoli correlatiAltri del medesimo