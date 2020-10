Emergenza Covid: da lunedì in Piemonte didattica mista per le superiori dal 2° al 5° anno (SEGUI LA DIRETTA)

La Regione Piemonte prepara una nuova stretta nella gestione dell’emergenza Coronavirus: il Presidente della Regione Alberto Cirio presenta in videoconferenza stampa l’ordinanza che sancisce nuove misure di contenimento per tutto il territorio regionale.

Partecipano alla conferenza anche il Prefetto di Torino Claudio Palomba e la sindaca di Torino Chiara Appendino che comunicheranno le decisioni in merito all’attuazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 contenute nel Dpcm, assunte questa mattina dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica.

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Ore 18.35 – In attesa dell’inizio della conferenza stampa

Ore 18.42 – Iniziata la conferenza stampa

L’Ordinanza che entra in vigore attiene a due temi principali: la scuola ed il commercio ed ha trovato una “condivisione dei soggetti interessati” ha sottolineato il Presidente Alberto Cirio. Misure “ispirate a prudenza e rigore” che saranno integrate dai sindaci delle rispettive comunità.

SCUOLA E DAD – L’Ordinanza incentiva la Didattica a distanza, non essendo al momento garantita la sicurezza nell’ambito dei trasporti. Da lunedì 26 ottobre le scuole del Piemonte devono attivare forme di DAD con parametri ben precisi, al 50%, per le scuole superiori dal 2° anno al 5°. Mantenuta la didattica in presenza per tutte le altre scuole, incluso il primo anno delle superiori. Una didattica mista a giorni alternati. In questo modo previsti 75.000 ragazzi circa che si sposteranno sui mezzi di trasporto per raggiungere la scuola. La misura durerà per un mese.

CENTRI COMMERCIALI – I centri commerciali saranno chiusi il sabato e la domenica, tranne che per la parte alimentare. “Una scelta dettata sia per la volontà, ma anche dalla vicinanza con la Lombardia, avendo centri importanti che sono a ridosso della Lombardia”.

ATTIVITA’ COMMERCIALI – Confermata la chiusura delle attività di tutte delle attività commerciali, tranne autogrill ed in ospedale, dalle 24 alle 5 ed il divieto di acquisto di alcolici dalle 21.