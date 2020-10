Volley A2/F – Il punto sul girone Ovest dopo la quinta giornata: tutto molto veloce

Giornata particolare la sesta del girone Ovest di pallavolo femminile di A2. Si è avuto infatti il primo inserimento del COVID-19, che ha portato al rinvio della sfida tra Exacer Montale e Barricalla Cus Torino. Le torinesi hanno registrato casi di Coronavirus sia tra le atlete che nello staff.

Per il resto c’è da segnalare la fuga in solitaria della Acqua&Sapone Roma Volley Club. Le capitoline approfittano delle nette sconfitte di Sassuolo e Marsala per involarsi in classifica. Ne approfittano LPM Bam Mondovì (giustiziera delle lilybetane) e Pinerolo per recuperare terreno. Di questo folto gruppo le monregalesi sono le uniche con una partita da recuperare.

Questa settimana è anche previsto l’inizio dei recuperi delle partite saltate finora nel girone Ovest. Mercoledì alle 18.00 si sfideranno Olbia e Club Italia.

LPM BAM MONDOVI’: Hardeman 20, Mazzon 12, Taborelli 18, Tanase 10, Molinaro 13, Scola, De Nardi (L), Bordignon. Non entrate: Bonifacio, Serafini, Midriano, Mandrile. All. Delmati. SIGEL MARSALA: Caruso 2, Demichelis 1, Mc Call-Ginnis 20, Parini 5, Soleti 6, Pistolesi 10, Vaccaro (L), Mazzon 9, Caserta 1, Colombano. Non entrate: Nonnati, Mistretta (L). All. Amadio. ARBITRI: Clemente, Chiriatti. NOTE – Durata set: 21′, 24′, 24′, 28′; Tot: 97′.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-23 25-20 25-19)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 2, Zago 14, Bussoli 8, Akrari 18, Boldini 2, Fiesoli 11, Fiori (L), Tosini. Non entrate: Casalis, Buffo, Allasia, Nuccio. All. Marchiaro. CLUB ITALIA CRAI: Gardini 13, Marconato 1, Frosini 16, Nervini 12, Graziani 6, Monza 1, Armini (L), Bassi, Barbero, Pelloia, Ituma. Non entrate: Giuliani (L), Gannar, Trampus. All. Bellano. ARBITRI: Fontini, Gaetano. NOTE – Durata set: 26′, 23′, 20′; Tot: 69′.

Seconda vittoria consecutiva delle pinerolesi, che si sbarazzano delle giovani azzurrine del Club Italia in soli 69 minuti. Coach Marchiaro si gode le buone prestazioni di Akrari e Zago, 32 punti in 2, e raggiunge i 10 punti in classifica. Pinerolo si era trovato sotto per 16-9 nel primo set, ma è comunque riuscita a portare a casa il parziale, per poi vincere in sicurezza. Frosini non basta, invece, alle azzurrine, che dopo la vittoria all’esordio con Montale sono incappate in tre sconfitte consecutive.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (11-25 25-19 25-18 25-17)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Arciprete 4, Rebora 13, Adelusi 7, Papa 23, Cogliandro 7, Guiducci 2, Spirito (L), Diop 11, Giugovaz 1, Purashaj. Non entrate: Bucci (L), Consoli. All. Cristofani. FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Michieletto 6, Sartori 10, Latham 10, Carletti 13, Lualdi 11, Nicolini 3, Garzonio (L), Zingaro 1, Vecerina 1, Sormani. Non entrate: Veneriano, Lualdi. All. Lucchini. ARBITRI: Proietti, Scarfo’. NOTE – Durata set: 21′, 25′, 25′, 22′; Tot: 93′.

Roma non entra praticamente in campo nel primo parziale (11-25) ma recupera con veemenza in seguito, guidata da una Papa da 23 punti e dalla ex pumina Sofia Rebora, 13. Con le contemporanee sconfitte di Marsala e Sassuolo le capitoline si portano momentaneamente a +4 sulle inseguitrici più dirette nel girone Ovest. Solo la LPM Bam Mondovì è riuscita a togliere punti alle romane. Per contro Busto Arsizio procede nel suo momento complicato e arriva alla terza sconfitta nelle ultime quattro uscite.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-22 25-23 30-28)

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Angelini 5, Stocco 2, Ghezzi 14, Barazza 2, Korhonen 25, Joly 10, Caforio (L), Coulibaly. Non entrate: Poli, Ciani, Zonta, Nenni. All. Giandomenico. GREEN WARRIORS SASSUOLO: Busolini 2, Spinello 1, Salinas 3, Civitico 10, Antropova 25, Dhimitriadhi 9, Falcone (L), Magazza 4, Pasquino 1, Taje’ 1. Non entrate: Aliata, Ferrari, Zojzi, Pelloni (L). All. Barbolini. ARBITRI: Armandola, Usai. NOTE – Durata set: 27′, 28′, 35′; Tot: 90′.

La sorpresa del girone Ovest in questa giornata arriva indubbiamente dalla Sardegna. Le padrone di casa fermano Sassuolo, squadra seconda in classifica, con un 3-0 che non racconta fino in fondo l’andamento della partita. Tutti i parziali, infatti, sono stati decisi da pochissimi punti. 25 punti a testa per Korhonen e Antropova, ma la seconda trova pochi aiuti dalle compagne di squadra. L’ex pumina Dhimitriadhi, capitana delle emiliane, chiude con 9 punti all’attivo.

GIRONE OVEST – CLASSIFICA

Acqua & Sapone Roma Volley Club 15

Green Warriors Sassuolo 11

Sigel Marsala; Eurospin Ford Sara Pinerolo; Lpm Bam Mondovì* 10

Geovillage Hermaea Olbia* 8

Barricalla Cus Torino*; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 6

Club Italia Crai** 4

Exacer Montale* 1

* una partita in meno

** due partite in meno

GIRONE OVEST – PROSSIMO TURNO

Domenica 25 ottobre, ore 16.00 (diretta LVF TV)

Sigel Marsala – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 25 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Exacer Montale

Green Warriors Sassuolo – LPM BAM Mondovì

Lunedì 26 ottobre, ore 20.00

Barricalla Cus Torino – Club Italia Crai