Volley A2/M: VBC Synergy Mondovì lotta ma cede al tie-break contro Castellana Grotte

Esordio amaro per il VBC Synergy Mondovì nel campionato di Serie A2 maschile di pallavolo. I “galletti” combattono per cinque set contro l’esperta formazione di Castellana Grotte ma sono costretti a cedere al termine di un combattuto tie-break.

I padroni di casa, pur privi della fondamentale pedina Leandro Macias, non lasciano nulla di intentato e alla fine del terzo set sono addirittura in vantaggio 2-1. Il maggior tasso tecnico degli ospiti fa la differenza nelle ultime due frazioni, che portano a casa due punti.

LA SINTESI

La partita inizia con la notizia, giunta poche ore prima, dell’assenza di Leandro Macias. Il palleggiatore cubano, neo acquisto del VBC Synergy Mondovì, non ha infatti ricevuto in tempo il transfer da parte della federazione internazionale. Al suo posto in campo Mattia Milano.

Il primo set rimane in equilibrio per poco tempo. Gli ospiti allungano sul 7-3 e non si voltano più indietro. A poco servono le indicazioni di coach Barbiero, Mondovì commette errori banali e Castellana Grotte vince 25-15. 5 punti per Matteo Paoletti per i padroni di casa.

La seconda frazione viaggia sul filo dell’equilibrio per quasi tutto il tempo, salvo l’allungo sul finale degli ospiti, che vanno fino al 19-22. Da lì in poi Mondovì reagisce con veemenza e il muro vincente di Paoletti riporta la partita in parità. 7 punti a testa per Cominetti e Paoletti per il VBC Synergy Mondovì.

Terza frazione che inizia ad appannaggio degli ospiti (6-9). Da lì in poi Mondovì inanella 19 punti a fronte dei 6 degli ospiti, chiudendo 25-15. Grande prestazione di muro e difesa per i padroni di casa, capaci di mettere la museruola ad un attacco ospite che perde Ottaviani per infortunio. 5 punti per capitan Borgogno.

Quarto parziale con le due squadre che si affrontano a viso aperto. L’opposto Cazzaniga sale di colpi per gli ospiti (8 punti nel set), Mondovì prova a riavvicinarsi nel finale ma non è sufficiente e si va al quinto set. Borgogno il miglior marcatore del VBC Synergy Mondovì, a sua volta con 8 punti.

In quella che è la frazione finale Castellana Grotte spezza l’equilibrio andando al cambio campo sull’8-6. Da lì in poi aumentano il ritmo e riescono a conquistare l’incontro.

LA CRONACA

1° SET

Coach Barbiero sceglie Marra e Festi centrali, Milano in palleggio opposto a Paoletti, Cominetti e Borgogno schiacciatori. Il libero è Filippo Pochini.

Gli ospiti di Flavio Gulinelli rispondono con Cazzaniga opposto, Garnica palleggiatore, Ottaviani e Rosso schiacciatori, Gitto e Patriarca centrali. Libero De Pandis.

2-3. Primo tempo di Gitto e Castellana Grotte avanti.

3-7. Mondovì tiene in ricezione ma fatica a sviluppare il suo gioco, in banda come al centro. I centrali ospiti, invece, fanno il bello e il cattivo tempo.

3-9. Il muro monregalese non riesce a tenere Rosso, sono 5 le lunghezze di vantaggio per Castellana Grotte.

5-10. Fallo di seconda linea per gli ospiti. Il VBC Synergy Mondovì prova a non perdere troppo terreno.

7-13. Il diagonale di Ottaviani piega la difesa di Mondovì.

9-16. Cominetti attacca sul muro a 3 degli ospiti e sigla il -7 per i suoi. Non pare esserci grande fiducia tra i padroni di casa.

12-18. La pipe di Ottaviani interrompe un periodo positivo per il VBC Synergy Mondovì.

13-21. Non riesce la difesa a Cominetti e Castellana Grotte veleggia verso la conquista del set. Secondo time-out di coach Barbiero.

15-24. Mondovì adesso va in difficoltà anche nelle cose più piccole. Ottaviani ringrazia e porta i suoi a 9 set point.

15-25. È sufficiente il primo. Cazzaniga inchioda da posto 2 e Castellana Grotte porta a casa il primo parziale.

2° SET

Confermato il sestetto di inizio partita per gli ospiti. Bussolari per Marra, invece

3-2. L’efficace battuta di Cominetti prova a togliere qualche certezza a Castellana Grotte.

5-5. Attacco vincente di Paoletti che certifica un buon momento di Mondovì, nonostante il muro ospite sia già andato a segno due volte.

7-8. Attacco out di Bussolari dal centro. Coach Barbiero chiede un tocco a muro e chiama il videocheck. Confermato, però, il punto di Castellana Grotte.

9-11. Il VBC Synergy Mondovì prova a rimanere attaccato al set, nonostante l’attacco in questa fase sia un po’ balbettante.

11-14. Errore in battuta di Cominetti, gli ospiti provano a scappare.

15-15. Fallo in palleggio fischiato a Garnica, di nuovo tutto in parità.

17-16. Ace di Borgogno e Castellana Grotte deve chiamare time-out per cercare di interrompere il buon momento dei padroni di casa.

17-18. Palla velocissima di Garnica per Ottaviani che riporta avanti gli ospiti.

17-19. Altro punto ospite, Erati in campo per Garnica e time-out Mondovì.

18-20. Ritorna Garnica in campo.

18-22. Patriarca castiga con un attacco di prima un attacco errato di Mondovì. Ferrini per capitan Borgogno la mossa di coach Barbiero.

19-22. Attacco di Cominetti, fuori, ma dopo la richiesta di videocheck Castellana Grotte ammette il tocco.

21-22. Break dei padroni di casa. Dall’Agnol per Rosso tra gli ospiti.

22-22. Ancora Cominetti riporta tutto in parità con un attacco in parallela. Time-out Castellana Grotte.

23-23. Cazzaniga risolve un punto confuso e Rosso torna in campo per Castellana.

24-23. Errore in battuta di Ottaviani e set point Mondovì.

25-23. Muro vincente di Paoletti e il VBC Synergy Mondovì riporta la partita in parità.

3° SET

Ancora Bussolari e Marra al centro per Mondovì che lascia tutto il resto invariato. Stesse scelte anche per coach Gulinelli.

2-3. Attacco out di Paoletti ma Mondovì è molto bene nel set.

4-6. Attacco di Cazzaniga e Castellana Grotte si mantiene sul +2.

5-6. Ottaviani esce dal campo per la formazione ospite. Sembra esserci qualche problema fisico per lui. In campo entra Vedovotto.

6-9. Attacco sull’antenna di Cominelli, e +3 BCC Castellana Grotte.

9-11. Errore in battuta di Cominetti, ma il VBC Synergy Mondovì lotta su ogni palla adesso.

12-11. Ancora attacco sbagliato degli ospiti, che chiedono il tocco a muro al videocheck. Respinti.

13-11. Ennesimo errore del set per la BCC. Time-out Flavio Gulinelli.

13-12. Break per gli ospiti, che hanno sprecato un bel vantaggio.

16-13. Ace di Borgogno. Mondovì adesso tenta addirittura la fuga. Pochi ma importantissimi i punti del capitano stasera.

18-14. Punto di seconda di Milano, che sta acquistando sempre più fiducia mano a mano che la partita prosegue.

20-15. Muro vincente di Paoletti e padroni di casa a +5. Time-out Castellana Grotte.

22-15. Muro a tre out sull’attacco di capitan Borgogno. Muro e difesa del VBC Synergy Mondovì adesso funzionano splendidamente. Dall’Agnol per Rosso tra gli ospiti. Ferrini per Borgogno in ricezione per i padroni di casa.

25-15. Ace di Milano e il set è incredibilmente chiuso a +10 da Mondovì.

4° SET

Erati per Patriarca per Castellana Grotte. Coach Barbiero punta ancora su Bussolari e Festi al centro.

2-3. Errore al servizio proprio di Bussolari, ma gli ospiti paiono avere molte certezze in meno al momento.

5-5. Cazzaniga tira forte sulle mani del muro di casa, che non contiene. Grande equilibrio.

7-8. Ancora Cazzaniga, questa volta a muro. Gli ospiti sembrano molto motivati in questa quarta frazione.

8-12. One-man show di Cazzaniga, questa volta travolgente da posto 1. Time-out per il VBC Synergy Mondovì.

9-14. Mondovì fatica in tutti gli aspetti del gioco mentre Castellana Grotte inizia a trovare continuità anche al centro. Secondo time-out Mondovì

10-15. Tanto per cambiare Cazzaniga in attacco. Sempre +5 per gli ospiti.

11-15. Borgogno a segno in attacco per Mondovì. Ferrini per Cominetti in prima linea.

13-17. Proprio Ferrini va a segno in attacco, giocando sul muro avversario.

15-17. Ace di Milano su Vedovotto, time-out di Castellana Grotte che vede la sua leadership tagliata a soli due punti.

15-19. Zonta per Erani al servizio. Paoletti murato e nuovo +4 ospite.

16-19. Errore al servizio di Zonta, che torna subito in panca.

18-22. Errore al servizio di Bussolari. Ospiti che iniziano ad annusare il tie-break.

20-22. Due punti consecutivi per il VBC Synergy Mondovì, che inserisce Marra per Milano per rafforzare il muro.

21-22. Muro vincente di Festi. D’incanto Mondovì è a -1 e Castellana chiama time-out.

21-23. Il solito Cazzaniga ristabilisce distacco. Milano torna in campo.

22-23. Torna in campo anche Cominetti per Ferrini.

22-24. Due set point per gli ospiti.

22-25. Attacco di Cazzaniga che chiude il parziale, Mondovì chiede il challenge ma la palla è in campo. Si va al tie-break.

5° SET

1-0. Muro di Bussolari, Mondovì inizia bene.

2-3. Attacco dal centro di Castellana Grotte. La partita ora è molto vibrante e le squadre lottano alla follia su ogni pallone.

4-4. Ace di Bussolari e tutto di nuovo in parità.

5-5. Attacco di Paoletti, che riporta il tie-break in parità.

6-8. Attacco out di Borgogno, coach Barbiero chiede il tocco a muro avversario ma non ha fortuna. Si va così al cambio campo.

7-8. Pipe di Borgogno che riporta in scia il VBC Synergy Mondovì.

7-10. Attacco vincente di Vedovotto e secondo time-out Mondovì.

7-11. Altro punto di Castellana Grotte e cambi da entrambe le parti.

10-12. Mani-out di capitan Borgogno. Mondovì si avvicina e gli ospiti chiamano time-out.

10-14. Attacco vincente di Cazzaniga, quattro set point per gli ospiti e time-out Mondovì.

10-15. Primo tempo di Erati e Castellana Grotte vince la partita.

