«Una realtà che ha reso i comuni protagonisti»

È stato ricco di spunti l’intervento del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il quale ha sottolineato come sia risultato fondamentale aprire l’azionariato di Egea agli enti pubblici. «L’ingresso del Comune di Alba e di altri enti locali nell’azionariato è stato importantissimo, in quanto, con questa scelta, il territorio ha dimostrato di voler essere protagonista nelle decisioni che riguardano l’erogazione di servizi essenziali come quelli legati alla gestione di energia e ambiente. Il merito di ciò va ascritto alla lungimiranza di PierPaolo Carini, alla madre Carla Perotti e al compianto pa­dre, Emanuele, che decise di investire in Piemonte. Egea avrà un ruolo da protagonista anche negli anni a venire e sicuramente potrà es­sere uno dei partner della Regione nella produzione di energia pulita da mettere a disposizione, a basso costo, delle imprese piemontesi». Il sindaco di Alba, Carlo Bo ha definito la “multiutility” co­me «un fiore all’occhiello», auspicando che possa re­stare fortemente radicata all’area albese, in cui «è nata e si è sviluppata».