L’albese Monsignor Marco Mellino nominato Segretario del Consiglio dei Cardinali

La Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto, con un comunicato del 15 ottobre, la nomina di monsignor Marco Mellino a segretario del “Consiglio di Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa e per studiare un progetto di revisione della costituzione apostolica Pastor Bonus sulla Curia romana”.

Monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba, ringrazia il Santo Padre per l’importante incarico conferito a monsignor Mellino, originario della diocesi albese, e augura al neosegretario del Consiglio di Cardinali un proficuo lavoro al servizio di tutta la Chiesa.

Monsignor Marco Mellino, nato a Canale nel 1966, è stato ordinato presbitero nel 1991. Dal 2006 al 2018 ha prestato servizio presso la Segreteria di Stato. Rientrato in diocesi di Alba come vicario generale, il 15 dicembre 2018 era stato ordinato vescovo ed era quindi tornato a Roma come segretario aggiunto nel Consiglio dei Cardinali, dove adesso in qualità di segretario ha preso il posto di monsignor Marcello Semeraro.

