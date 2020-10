Educazione finanziaria e alimentare alleate con Ghisolfi a Pollenzo

Educazione finanziaria e alimentare sempre più alleate in quello che anche la rigorosa statistica definisce un sodalizio opportuno e necessario.

La conferma si avrà questo pomeriggio, tra le ore 18 e 19,30, con l’evento promosso dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fondata e presieduta dal Patron di Slow Food “Carlin” Petrini, che ospiterà nell’aula magna la videoconferenza del Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi.

Il settore rurale ed enogastronomico resta un motivo di orgoglio eccellente del “made in Italy” nel mondo, ma proprio per questo la componente manageriale e finanziaria diventa essenziale in un contesto dominato dalla micro e piccola impresa e adesso dalla recessione seguita al covid che ha ridotto l’attività di ristoranti, hotel e locali tipici.

Una statistica di Borsa Italiana ha confermato che, in presenza di soddisfacenti e ottimali profili manageriali, almeno 200 imprese italiane del settore enogastronomico e food and beverage potrebbero incontrare l’adesione di privati e fondi di investimento.

Allo stesso tempo, ampie parti del mondo, pur disponendo di vasti appezzamenti agricoli e coltivabili, rimangono a livelli di sussistenza a causa della limitata competenza tecnico-finanziaria dei governi di molte Nazioni in via di sviluppo le cui politiche economiche non sono in grado di attrarre finanziamenti internazionali o di utilizzare correttamente gli stessi per accrescere la produttività.

Questioni epocali ma anche locali, che vedono Ghisolfi e Petrini pionieri nelle rispettive competenze educative e divulgative e dunque alleati.

