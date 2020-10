Bra, 76 attualmente positivi al Covid-19. Sindaco Fogliato: “Per l’ennesima volta chiedo la massima responsabilità e il massimo rispetto delle regole”

"Posso affermare che dei 76, 2 o 3 sono ospedalizzati ma non in terapia intensiva. Gli altri si trovano nelle proprie abitazioni, costantemente monitorati. L'ASL sta ricostruendo le catene di contagio e la situazione è attentamente sotto controllo"

Bra, come da mappa dei contagi della Regione Piemonte (aggiornata ieri sera alle 18,30 ndr), ha attualmente 76 cittadini che sono risultati positivi al Covid-19.

Telefonicamente, abbiamo contattato il sindaco Gianni Fogliato: “Purtroppo siamo il Comune con il numero più alto di attualmente positivi, dell’ASL CN2. Come Giunta, abbiamo fatto une serie di riflessioni in questi ultimi giorni. Una delle cause di contagio sono le famiglie e, quindi, i focolai famigliari. In alcuni casi di famiglie numerose, purtroppo, le piccole abitazioni non aiutano l’isolamento della persona positiva. Le altre cause di contagio sono alcuni ambienti di lavoro, vedasi il nostro Comando di Polizia Municipale e gli ambienti scolastici.

Posso affermare che dei 76 attualmente positivi, 2 o 3 sono ospedalizzati ma non in terapia intensiva. Gli altri si trovano nelle proprie abitazioni, costantemente monitorati. L’ASL sta ricostruendo le catene di contagio e la situazione è attentamente sotto controllo. Sono in contatto con l’Azienda sanitaria locale e stiamo attendendo il nuovo DPCM, così da adeguarci alle nuove linee guida che verranno emanate. Valuterò e valuteremo come Amministrazione, altre eventuali misure da adottare.

Attualmente, sulla situazione delle nostre scuole, l’Istituto Velso Mucci per tutta la settimana ha scelto la didattica a distanza, anche il Liceo Giolitti-Gandino (oggi e domani ndr) adotta la didattica a distanza. Per sanificazione, invece, questa mattina è rimasta chiusa la scuola Media Dalla Chiesa. Per l’ennesima volta, chiedo la massima responsabilità e il massimo rispetto delle regole“.