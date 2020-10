Anche la Guardia di Finanza si è spesa in questi giorni per prestare l’attività di soccorso alle popolazioni alluvionate in provincia di Cuneo, in particolare nei comuni di Limone Piemonte, Garessio, Ceva e Ormea.

A supporto delle operazioni la Guardia di Finanza ha messo in campo l’impiego dell’elicottero AW169 “Volpe 501” della sezione aerea di Varese, con a bordo militari della stazione Sagf di Cuneo. GUARDA IL VIDEO.