«verranno adottate le misure necessarie per garantire l’eccellenza»

Ogni giorno, prima dell’apertura del “Mercato mondiale”, i venditori presenteranno i propri tartufi ai giudici della Commissione qualità, i quali eseguiranno un’accurata analisi selezionando soltanto i prodotti idonei alla vendita. I tartufi verranno venduti in sacchetti numerati, rendendo quindi possibile la tracciabilità del venditore. Afferma Antonio Degiacomi, presidente del Centro nazionale studi tartufo: «La Fiera di Alba sarà capofila nell’applicazione del protocollo d’intesa adottato dalla Regione Piemonte per le modalità di fruizione del tartufo bianco in tutte le fiere ad esso dedicate, all’interno dei confini regionali. Una commissione dedicata ha infatti definito le specifiche per una modalità di acquisto a completa tutela di acquirente e venditore, che consenta di maneggiare e annusare il prodotto in totale sicurezza: i tartufi verranno quindi inseriti in un apposito contenitore di vetro, dotato di un coperchio in silicone alimentare, per garantire la fruibilità del prodotto in maniera tale da evitare possibili rischi».