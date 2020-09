Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Si decide tutto in 90′! Spicca la sfida tra Clavesana e Cuneo

Terza ed ultima giornata per la prima fase di Coppa Piemonte Seconda e Terza Categoria che vedrà i primi verdetti.

Intanto, nella serata di ieri, l’Olimpic Saluzzo ha travolto 4-1 il Cavallermaggiore, con le reti di Rivoira, Ferrero e Bordino (doppietta).

Basterà un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno all’Area Calcio Alba Roero contro l’Accedemia Alba, ancora ferma a quota zero punti dopo la sconfitta con il Neive. Difficile pensare ad un ribaltamento della situazione tra due squadre costruite con obiettivi diversi.

Si deciderà nello scontro diretto, invece, il passaggio del turno tra Savigliano Fc e Bandito con i padroni di casa che, causa di un minor numero di reti messe a segno, avranno come unico risultato utile la vittoria. Parte con due risultati su tre il Cuneo contro il Clavesana dopo che entrambe le squadre hanno battuto il Dogliani, ma con un maggior numero di reti messe a segno nella prima gara.

Servirà una vittoria con almeno sei gol di scarto al San Biagio per passare il turno contro il Valle Stura, strapazzato dal San Benigno per 6-1 nel turno infrasettimanale. Favori del pronostico, invece, per Atletico Moretta e Caramagnese nei rispettivi match contro Revello e Ceresole d’Alba.

Chi vincerà, invece, tra Manta e Pro Brossasco passerà il turno in un triangolare che ha sinora visto due pareggi e vedrà il Lagnasco come spettatore interessato, così come è ancora aperta la contesa nel match tra Villafalletto e Caraglio con i bianco verdi che, dopo la gara d’andata, conducono per 1-2. Chiude il programma la gara tra Cavallermaggiore e Giovanile Genola.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma della 3ª giornata

Accademia Alba – Area Calcio Alba Roero

Atletico Moretta – Revello

Ceresole d’Alba – Caramagnese

Savigliano Fc – Bandito

Cuneo – Clavesana

San Biagio – Valle Stura

Manta – Pro Brossasco

Cavallermaggiore – Giovanile Genola

Villafalletto – Caraglio