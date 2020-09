Volley A1/F – IL PUNTO: Cuneo parte bene! In 5 in testa dopo il primo turno

Due vittorie interne e due esterne completano il quadro della 1^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile di volley.

Dopo i successi di Reale Mutua Fenera Chieri e Saugella Monza negli anticipi del sabato, parte con il piede giusto anche l’Imoco Volley Conegliano, che al PalaVerde si fa sorprendere dall’inizio spavaldo della VBC èpiù Casalmaggiore e poi alza i ritmi imponendosi per 3-1 con 25 punti di Egonu e un fantastico 87% offensivo di Fahr, in sestetto in luogo di Folie, che ha effettuato un intervento programmato al ginocchio destro e rientrerà ad ottobre dopo il periodo di rieducazione. Tra le rosa, ottimo esordio della brasiliana Montibeller, autrice di 20 punti.

L’altro successo casalingo porta la firma della Delta Despar Trentino, che al debutto assoluto in Serie A1 si regala una serata da ricordare: 3-0 alla Banca Valsabbina Millenium Brescia davanti ai 154 spettatori del Sanbàpolis. Piani, D’Odorico e Melli, il trio di palla alta che già l’anno scorso aveva fatto faville, mettono insieme 40 punti in tre set e piegano le lombarde, prive dell’infortunata Nicoletti e con una buona Angelina, ultima ad arrendersi con 16 punti.

Le due affermazioni esterne portano la firma di Bosca S.Bernardo Cuneo e Savino Del Bene Scandicci. Le gatte di Andrea Pistola hanno la meglio al Nelson Mandela Forum contro Il Bisonte Firenze al termine di una sfida combattuta, in cui sono brave a mantenere sempre la testa sul match, recuperando da 14-17 nel terzo e addirittura 11-17 nel quarto. Trascinatrice l’ex Degradi, autrice di 20 punti, mentre top scorer è l’opposta di casa Enweonwu (26).

Le toscane di Massimo Barbolini, infine, superano la Zanetti Bergamo dopo essere state in svantaggio per 2-1. Contro le coriacee rossoblù, che presentano nello starting six le due portoricane Valentin ed Enright e a partita in corso la statunitense Lanier, oppongono una incontenibile Stysiak (33 punti con il 51% in attacco) e la profondità di un roster di qualità, con Carocci e Markovic dall’inizio per Merlo e Pietrini e Lucia Bosetti a dare equilibrio alla seconda linea.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Sabato 19 settembre, ore 20.00 (diretta LVF TV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

Sabato 19 settembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (25-13, 25-22, 21-25, 25-22)

Domenica 20 settembre, ore 16.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Bosca S. Bernardo Cuneo 1-3 (23-25, 25-23, 21-25, 21-25)

Domenica 20 settembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – VBC èpiù Casalmaggiore 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19)

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (23-25, 25-22, 25-19, 21-25, 6-15)

Domenica 20 settembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-18, 26-24, 25-19)

Riposa: Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA

Reale Mutua Fenera Chieri 3; Delta Despar Trentino 3; Imoco Volley Conegliano 3; Saugella Monza 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 3; Savino Del Bene Scandicci 2; Zanetti Bergamo 1; Igor Gorgonzola Novara* 0; Il Bisonte Firenze 0; Unet E-Work Busto Arsizio 0; Vbc èpiù Casalmaggiore 0; Banca Valsabbina Millenium Brescia 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0.

* una partita in meno