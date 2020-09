Prima Categoria – Sellam show e la Pro Savigliano vola! Il Marene pareggia ed è fuori

Se ne va in naftalina anche la seconda giornata della Coppa Piemonte di Prima Categoria con alcuni verdetti già sanciti.

Esce di scena con un pareggio il Marene che, dopo aver perso all’esordio contro la Saviglianese, non va oltre il 3-3 contro la Stella Maris. Le reti di Angelov, Gatti e Costa per i padroni di casa controbilanciate dalle realizzazioni rossoblu di Miha, Brizio ed un’autorete chiudono in pareggio la contesa. La Stella Maris per passare turno ora dovrà espugnare nell’ultima giornata il campo della Saviglianese.

Esordio da dimenticare, invece, per Pro Polonghera e Canale 2000 che vengono battute rispettivamente da Bircherasio Bibiana (1-3, rete di Caffaro) e Costigliolese (0-4).

Prima uscita con poker, infine, per il Pro Savigliano che spazza via il malcapitato Valle Po con il netto risultato di 0-4. La formazione saviglianese dilaga trascinata da un irresistibile Sellam, autore di una tripletta, e dal centro di Giannattasio. Per il passaggio del turno, dunque, si deciderà tutto tra Bisalta e Pro Savigliano con quest’ultimi che avranno a disposizioni due risultati su tre in virtù della miglior differenza reti.

Coppa Piemonte Prima Categoria – I Risultati della 2ª giornata

Feriolo – Virtus Villadossola 2-1

San Nazzaro Sesia – Comignago 2-0

Valdilana Biogliese – Serravallese 1-0

Valle Cervo Andorno – Ce.Ver.Sa.Ma Biella 2-1

Saint Vincent Chatillon – Fenusma 2008 1-2

Colleretto – Strambinese 2-1

GassinoSanRaffale – La Chivasso N.D.

Cigliano – Mathi Lanzese 2-0

Pol. Chianocco – Venaus 1-3

Collegno Paradiso – Pro Collegno 1-0

Sporting Cenisia – Rapid Torino 0-1

Borgata Cit Turin – Spazio Talent Soccer 0-0

Barracuda – San Giorgio Torino 0-2

Orbassano – Piossasco N.D.

Villastellone Carignano – Sporting Club San Pietro 2-2

San Bernardo – Candiolo 1-0

Perosa – Pinasca 2-3

Pro Polonghera – Bricherasio Bibiana 1-3

Valle Po – Pro Savigliano 0-4

Stella Maris – Marene 3-3

Canale 2000 – Costigliolese 0-4

Junior Pontestura – Don Bosco Asti 6-0

Canottieri Alessandria – San Giuliano Nuovo 3-1

Tassarolo – Cassano Calcio 3-1