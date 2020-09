Saluzzo: successo per “Negozi in strada”, l’appuntamento con lo shopping (VIDEO E FOTO)

Anche quest’anno a Saluzzo, nonostante il tempo non proprio clemente, l’appuntamento con lo shopping non si è fatto fermare, ed ha avuto un’ottima risposta da parte di tutte le attività commerciali.

Circa 70 negozi di abbigliamento e non, hanno esposto la propria merce all’interno del centro cittadino saluzzese, e la gente, sembra avere apprezzato. Molti clienti hanno fatto acquisti, e da quanto si può evincere dalle borse in mano, ne sono rimasti soddisfatti.

Anche Danilo Rinaudo, presidente Ascom di Saluzzo si ritiene soddisfatto: “Grande risposta dei commercianti saluzzesi al difficile momento economico. Ora tocca ai clienti.”

La manifestazione continuerà in qualsiasi condizione meteorologica fino alle ore 20:00 di questa sera, domenica 20 settembre.

Per quanto riguarda la viabilità, il comune di Saluzzo, tramite pagina social comunica che: “In occasione della manifestazione commerciale «Negozi in strada» (organizzata dalla Confcommercio di Saluzzo) ci saranno limitazioni al traffico in diverse parti del centro abitato. In particolare, dalle 8 alle 20, ci sarà divieto di transito e sosta (con rimozione forzata):in via Spielberg (da via Monsignor Savio a piazza Risorgimento)in piazza Risorgimentoin piazzetta Santa Maria (con passaggio garantito tra via Valoira inferiore e via Maghelona)in via Martiri della Liberazione (tra piazza Garibaldi e piazza Risorgimento)in via Gualtieriin via Torino (da piazza XX settembre a via Donaudi e da piazzetta Denina a corso Italia)in via Vaccain via Palazzo di città in corso Piemonte (da corso Italia a via Rifreddo). Inoltre, sarà invertito il senso di marcia in corso Piemonte, tra via Rifreddo e via San Bernardo. Nella stessa giornata, sarà consentito il transito a tutti i veicoli nelle vie Valoira inferiore, Tapparelli, San Giovanni e Santa Chiara“.