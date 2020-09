Referendum 2020: alle 12 in Granda affluenza al 13,33%. La situazione nelle “Sette Sorelle”

Oggi, domenica 20 e domani, lunedì 21 settembre, sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308.

In Piemonte per il quesito sul Taglio dei Parlamentari voteranno 3.351.909 elettori, in provincia di Cuneo, invece, 444.363.

Alle ore 12, primo dato disponibile, l’affluenza in Granda si assestata al 13,33%.

Questi i dati dalle “Sette Sorelle”:

CUNEO 13,98%

ALBA 13,35%

BRA 13,22%

FOSSANO 13,42%

MONDOVI’ 13,69%

SALUZZO 13,09%

SAVIGLIANO 12,34%