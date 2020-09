Fra Alba e Bra il quarto appuntamento con Bacco&Orfeo

Oggi, domenica 20 settembre, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba alle 11 il quarto appuntamento di Bacco&Orfeo 2020 si apre in compagnia di Dino De Palma al violino e Claudia D’Ippolito al pianoforte, in un’interessante programma con Stili a confronto nell’800 europeo, da Brahms a Grieg, da Saint-Saëns al virtuosismo operistico dell’epoca.

Al pomeriggio a Bra l’Ensemble Tangueando porterà, con lo strumento principe del tango argentino, il bandoneòn, in un programma alla scoperta del genio argentino per la presentazione dell’ultimo CD monografico dell’ensemble. Al termine dei concerti un brindisi con i vini dell’Azienda Agricola Romaldo Greco di Seclì (LE).

Domenica 20 settembre 2020, ore 11

Chiesa di San Giuseppe, Alba

Stili a confronto

Dino De Palma violino

Claudia D’Ippolito pianoforte

Johannes Brahms 1833-1897

dalla Sonata F.A.E.: Scherzo

Edvard Grieg 1843-1907

Sonata n. 3 in do minore per violino e pianoforte, op. 45

Allegro molto ed appassionato

Allegretto espressivo alla romanza

Allegro animato

Camille Saint-Saëns 1835-1921

Danse macabre in sol minore, op. 40

Umberto Giordano 1867-1948

da Fedora: Intermezzo

AA. VV.

Medley su arie d’opera

Dino De Palma, terminato con lode il corso accademico di Violino e col massimo dei voti quello in Viola, si è laureato con 110 e lode in Lettere. La sua carriera di solista e camerista lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo in sale e teatri prestigiosi, spesso al fianco di artisti del calibro di Uto Ughi, Enrico Dindo, Jerry Lewis, Bart Bacarach, Liza Minnelli, Charlie Haden, Roberto Benigni, Vittorio Gassman, Andrea Bocelli, Placido Domingo. Violino di spalla dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, della Filarmonica Marchigiana, dell’Orchestra da camera di Bologna, Prima viola nell’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia e del Teatro Regio di Parma, ha collaborato con le orchestre sinfoniche della RAI di Roma, Torino e Napoli, con Solisti aquilani, Filarmonici di Roma, Orchestra da camera di Santa Cecilia di Roma, Solisti Dauni, ecc. Ha inciso per BMG, Bongiovanni di Bologna, Velut Luna di Padova, Amadeus. Già docente all’Università di Foggia, ai corsi dell’ISMEZ, ai corsi internazionali di Lanciano, insegna al Conservatorio di Foggia ed è visiting professor alla Sungshin University di Seoul.

Claudia D’Ippolito si è diplomata in Pianoforte al Conservatorio di Bologna con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore e lì ha conseguito il Diploma accademico di II livello con 110 e lode. Ha studiato con Agostini e Barbalat e si è perfezionata con i Rattalino, Ballista, Gulyak, Vernikov, Meunier, Corti, Specchi, Baraz, Janowski. Ha ottenuto riconoscimenti in vari concorsi, tra cui il Premio Magone (2004). Ha tenuto recital solistici e cameristici in vari teatri e sale da concerto in Italia e all’estero (Germania, Francia, Repubblica Ceca, Croazia, Repubblica di Malta).

Nel 2003 e nel 2007 ha eseguito il Concerto op. 15 n. 1 di Beethoven accompagnata dall’Orchestra del Conservatorio “G.B. Martini” a Bologna e nel 2010 si è esibita con il Concerto in fa minore di Chopin nella Biblioteca storica della Basilica di S. Francesco di Bologna. Ha collaborato diverse volte con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e con l’Orchestra Mozart sotto la direzione di Claudio Abbado. Svolge un’intensa attività concertistica e didattica.

