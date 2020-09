Linea 8 Alba – Ospedale Verduno: attivato il collegamento con il centro di Roddi. Tutti gli orari e le novità

L’Amministrazione Comunale di Roddi, guidata dal Sindaco Prioglio Lorenzo, si è attivata presso gli Enti Concedenti presentando un progetto atto ad ottenere l’estensione del percorso della Linea 8 Alba – Ospedale Verduno con l’obbiettivo di collegare il centro del paese con il nuovo Ospedale e con la Città di Alba tramite un servizio a carattere di TPL (Trasporto Pubblico Locale) che ne garantisce la continuazione nel tempo.

Grazie alla sinergia con il Comune di Alba, con l’ASL e con l’Ente Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte per tramite della Agenzia di Mobilità Piemontese ha valutato la fondatezza della richiesta ed ha quindi accolto la richiesta dell’Amministrazione.

Dopo una attenta esamina dello studio di fattibilità, è stato concertato che a decorrere dal 14.09.2020 viene attivato il collegamento con l’estensione di percorso a servizio dei cittadini di Roddi.

La linea sarà esercita dal Consorzio Grandabus ed il vettore sarà BusCompany. E’ un potenziamento della linea ordinaria che transita nella piana di Roddi.

E’ da notare come l’alta frequenza degli orari della Linea 8 che transitano nel territorio di Roddi offrano anche ai cittadini roddesi la possibilità di poter usufruire di un collegamento con l’Ospedale e con la Città di Alba già dalle prime ore del mattino e fino a tarda sera (la prima corsa inizia alle ore 5.25 e l’ultima termina alle ore 23.25) ed il servizio garantisca anche una connessione, seppur più ridotta, nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.

In alcuni orari della giornata questa linea effettua la deviazione del suo percorso ordinario per raggiungere il centro del Paese, in entrambe le direzioni.

PERCORSO IN TRANSITO NEL CENTRO DI RODDI ALBA ALBA Cantina di Roddi RODDI SP 385 Strada Roddi Verduno RODDI Via Cavour RODDI Piazza Principe Amedeo RODDI Via Prati Rivà RODDI Via Fontanassa VERDUNO OSPEDALE

Le fermate a Roddi

Nuova fermata in Via Carlo Cavallotto zona artigianale e commerciale

L’attivazione di una nuova fermata in Via Carlo Cavallotto fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale nei pressi dell’area Artigianale e Commerciale, zona della Banca, del Bar, della Panetteria e della Farmacia rende ancora più interessante l’utilizzo della Linea 8 che se in alcuni orari continua il transito sulla SP 7 senza salire nel centro urbano, può essere una opportunità in più per raggiungere più facilmente l’Ospedale o la Città di Alba.

Le altre fermate già ex GTT continueranno ad essere operative, inoltre saranno attivate nuove fermate nella direzione opposta contrassegnate da apposita segnaletica stradale.

RODDI Via Carlo Cavallotto zona Enomotel il Convento RODDI Via Carlo Cavallotto zona Artigianale Commerciale Banca Bar Panettiere Farmacia RODDI Località S.Antonio RODDI Località Toetto RODDI Via Fontanassa zona artigianale BGC RODDI Via Prati Rivà RODDI Piazza Principe Amedeo RODDI SP 358 Via Roddi Verduno zona S.Anna RODDI SP 358 Via Roddi Verduno strada Roccabella RODDI SP 358 Via roddi Verduno zona Via Beppe Fenoglio

Gli Orari

La Linea 8 eserciterà un collegamento con il centro urbano di Roddi nei seguenti orari

RODDI CENTRO per ALBA

7.15 8.45 14.45 16.10 Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a venerdì Tutto l’anno da lunedì a venerdì

RODDI CENTRO per OSPEDALE

10.25 11.25 14.25 16.25 18.25 Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a venerdì Tutto l’anno da lunedì a venerdì

ALBA per RODDI CENTRO

10.05 11.05 14.05 16.05 18.05 Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a venerdì Tutto l’anno da lunedì a venerdì

OSPEDALE per RODDI CENTRO

07.05 08.35 14.35 16.00 Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a sabato Tutto l’anno da lunedì a venerdì Tutto l’anno da lunedì a venerdì

Le tariffe

Al nuovo servizio verranno applicate le tariffe del Servizio Urbano della Città di Alba.

La corsa semplice, con validità 120 minuti, costerà Euro 1.50.

Mentre l’abbonamento annuale studenti costerà Euro 240.00 e sarà valido su tutte le linee Urbane della Città di Alba in continua connessione con Roddi.

La convenienza

Grazie al sistema BIP (Biglietto Integrato Piemonte) di cui l’estensione è parte integrante, uno studente, oltre a risparmiare sul costo dell’abbonamento in quanto considerato tariffa urbana, potrà muoversi con libertà su tutte le altre linee dei servizi pubblici di Alba con un solo titolo di viaggio.

Un consistente risparmio offerto a tutte le famiglie roddesi che hanno necessità di avvalersi del trasporto dei loro ragazzi che devono raggiunge quotidianamente le Scuole di Alba e ritornare a casa al temine delle lezioni. Infatti gli orari del nuovo collegamento tengono in considerazione anche di questa esigenza.

Le agevolazioni tariffarie a favore delle fasce sociali più deboli

E’ al vaglio del Comune di Roddi lo studio di fattibilità per aderire ad una Convenzione tecnico economica con il Vettore BusCompany per proporre ai propri residenti che ne avranno diritto, la possibilità di abbonarsi al servizio a prezzi scontatissimi.

Tale convenzione è operativa in tutti i Comuni che appartengono alla Conurbazione di Alba (Alba – Diano d’Alba – Grinzane Cavour – Monticello – Guarene) e Roddi a breve potrebbe aggiungersi alla lista.

Le informazioni

Gli Uffici della BUSCompany di Alba Piazza A. M. Dogliotti, 1 sono a disposizione per le informazioni circa l’acquisto di biglietti ed abbonamenti.

Rispondono al numero telefonico 0173 /440216

La comodità

Il Servizio di Trasporto Pubblico in cui l’Amministrazione Comunale ha creduto, intende promuovere a tutti i cittadini roddesi una opportunità ed una alternativa all’utilizzo dell’auto privata, che registra una sempre più crescente fonte di disagio per il suo impiego, specialmente per il traffico della Città e la difficoltà a reperire parcheggi.

Oltre a permettere di muoverci in piena libertà ed in tutti gli orari, a prezzi contenuti.

Un motivo in più per goderci la tranquillità del viaggio nel pieno rispetto dell’Ambiente.