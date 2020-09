AGGIORNAMENTO – Concluso nel pomeriggio il salvataggio del bovino caduto in un canalone a Crissolo (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ore 20.30 – Si è concluso nel pomeriggio l’intervento odierno dei Vigili del fuoco del comando di Cuneo a Crissolo per il recupero di una mucca caduta in un canalone.

In località Pian della Regina le squadre di Cuneo e dei volontari di Barge hanno raggiunto l’alpeggio dove l’animale non riusciva a muoversi e lo hanno imbragato in una robusta rete. Dal cielo l’elicottero del reparto volo Piemonte ha sollevato il carico e lo adagiato sul piazzale del paese alle cure del veterinario e successivamente trasportata con un furgone alla cascina dei proprietari. Una seconda mucca, non ferita, è stata recuperata con tecniche Saf.

