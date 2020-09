Aggiornamento emergenza Covid: 10 residenti braidesi risultati positivi

Da questa sera e per tutti i prossimi fine settimana, alcuni volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile saranno presenti dalle 21 alle 24 del venerdì e del sabato nelle vie del centro cittadino, per sensibilizzare le persone al rispetto delle norme

Come indicato dall’Unità di Crisi Covid della Regione Piemonte nell’apposita piattaforma web (ultimo aggiornamento ore 18,30 di giovedì 10 settembre 2020) i residenti a Bra positivi al Covid-19 risultano essere 10.

Si ribadisce l’importanza di seguire scrupolosamente tutte le necessarie misure di prevenzione: l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze di sicurezza e il lavaggio frequente delle mani.

In proposito, a partire da questa sera e per tutti i prossimi fine settimana, alcuni volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile saranno presenti dalle 21 alle 24 del venerdì e del sabato nelle vie del centro cittadino per sensibilizzare le persone al rispetto delle norme anti-Covid. In particolare, si ricorda che a norma dell’ordinanza del Ministero della Salute del 17 agosto scorso, è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18 alle ore 6 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie), ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

