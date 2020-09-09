Juniores Provinciali U19: ufficiali i due gironi cuneesi

Ufficiali i gironi degli Juniores Provinciali 2020-21, diramati dal Comitato Piemonte-VdA: le 30 formazioni cuneesi sono state equamente racchiuse in due raggruppamenti.
JUNIORES PROVINCIALI – GIRONE A: AUXILIUM CUNEO – AZZURRA – BISALTA – GENOLA – M.G. CENTALLO A.S.D. – OLIMPIC SALUZZO 1957 – PRO DRONERO – PRO SAVIGLIANO CALCIO – S.SEBASTIANO – SAN BENIGNO – SAVIGLIANO CALCIO FC SC – VALLE PO – VALLE STURA CALCIO – VALVERMENAGNA – VILLAFRANCA
JUNIORES PROVINCIALI – GIRONE B: ACCADEMIA CALCIO ALBA – BANDITO – BENARZOLE 2012 – CORNELIANOROERO SGA – CORTEMILIA – DOGLIANI CALCIO – LANGA CALCIO – MARENE – POLISPORTIVA MONTATESE – RACCO 86 – RORETESE 1975 – SAN MICHELE NIELLA – SCARNAFIGI – SOMMARIVA PERNO – TRE VALLI