Bra in lutto per la morte improvvisa del 33enne Daniel Drago

Si è spento improvvisamente oggi, a soli 33 anni compiuti lo scorso 20 agosto, Daniel Drago. Braidese, si era diplomato all’Istituto “Velso Mucci” e poi aveva frequentato l’Accademia Pizzaioli e l’APRO, con esperienze nel turismo. In provincia di Cuneo aveva lavorato, anche, in altri settori. Grande appassionato di calcio, tifoso del Bra e, in particolare, della Lazio. Da un paio d’anni, con i genitori, si era trasferito nell’isola Gran Canaria (Spagna). Sull’isola, aveva aperto un locale di ristorazione e, negli ultimi tempi, era impiegato come decoratore e trasportatore. Oggi Daniel è stato vittima di un incidente mortale sul lavoro. Cause e dinamiche sono in fase di accertamento.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.