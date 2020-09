Federbocce: la saluzzese Laura Trova candidata per il ruolo di Presidente Nazionale

Si terranno a Roma il 25 ottobre prossimo le elezioni del Consiglio Nazionale della Federbocce: a sfidare per la carica di presidente federale Marco Giunio De Sanctis, sarà una donna.

Si tratta della saluzzese, oggi residente a Pinerolo, Laura Trova. Laura Trova, 45 anni, atleta, campionessa del mondo, figlia d’arte (suo papà conosciuto ed apprezzato giocatore di bocce), ex consigliere nazionale ed internazionale, sarà l’avversario di De Sanctis, per il ruolo di presidente nazionale.

Nella serata di venerdi 4 settembre, nel bocciodromo di Savigliano, la candidata presidente ha incontrato per la prima volta le società del comitato di Cuneo, occasione per presentare il programma in vista delle elezioni. In contemporanea è stata presentata la candidatura di Paolo Storto come presidente del Comitato Regionale Piemonte che sfiderà l’attuale presidente Claudio Vittino.