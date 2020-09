Calcio a 5: ecco i calendari di Serie C1 e Serie C2! Sei cuneesi coinvolte

Nella giornata di ieri, giovedì 3 settembre, il Comitato Piemonte-VdA della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi e i calendari di Serie C1 e Serie C2 di calcio a 5.

Saranno sei le squadre cuneesi ai nastri di partenza: Futsal Savigliano, Area Calcio Alba Roero e Bra in Serie C1; Bisalta, Albese e Giovanile Centallo in Serie C2.

La Serie C1 sarà a girone unico, con debutto il 25 settembre e conclusione il 16 aprile 2021. Esordio casalingo per il Futsal Savigliano (che ospiterà il Taurus), mentre l’Area Calcio Alba Roero (in casa del Sermig) e il Bra (contro il Top Five) debutteranno in trasferta.

Sono inserite nel girone B, invece, le cuneesi di Serie C2, suddivisa in due raggruppamenti da dieci squadre, con inizio il 12 ottobre e conclusione il 29 marzo 2021.

Il Bisalta esordirà in casa contro lo Sporting Orbassano, mentre Giovanile Centallo (contro il Mongardino) e Albese (in casa della Buttiglierese) partiranno con una trasferta.

Scopri i calendari completi di Serie C1 e Serie C2 (da pagina 20):

