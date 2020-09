ELEZIONI 2020 – Santo Stefano Belbo: ecco i candidati a sostegno di Laura Capra

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Aperta dalla lettura dell’attore albese Paolo Tibaldi di un breve passo tratto da La Luna e i falò – opera simbolo della produzione letteraria di uno dei figli più amati di Santo Stefano Belbo, Cesare Pavese – si è presentata ufficialmente alla cittadinanza la scorsa domenica sera, 23 agosto, la lista “Noi per Santo Stefano Belbo”.

Sotto l’ala coperta di piazza Umberto I, il candidato sindaco Laura Capra (45 anni, avvocato) ha presentato ai Santostefanesi la squadra dei candidati al Consiglio comunale: “La nostra lista è composta da persone che hanno scelto di mettere tempo ed energie a disposizione della comunità, con grande entusiasmo, nel segno della continuità con l’attuale compagine amministrativa, ma con una nuova visione e nuove energie”.

I candidati al Consiglio comunale per la lista “Noi per Santo Stefano Belbo” sono dunque: Alexa Bevione (25 anni – studentessa, laureata in Giurisprudenza), Fabrizio Cocino (55 anni – commerciante, vice presidente vicario Federazione Italiana Pallapugno), Fabio Gallina (46 anni – speaker radiofonico Radio Vallebelbo), Francesco Galluccio (62 anni – pensionato, ex comandante della Polizia Municipale di Santo Stefano Belbo), Cristian Giachino (43 anni – imprenditore agricolo a Valdivilla), Riccardo Rabellino (34 anni – imprenditore edile), Annamaria Rizzo (48 anni – commerciante), Valentina Robba (28 anni – operatore socio-educativo e coordinatrice dell’associazione Ragazzi del Roero), Gabriele Saffirio (35 anni – imprenditore agricolo a Camo), Giuseppe Scavino (61 anni – ex impresario edile stradale, agricoltore), Francesca Zucca (38 anni – imprenditrice edile) e Luigi Genesio Icardi (59 anni – Assessore regionale alla Sanità).

“Vogliamo lavorare per costruire un paese sempre più bello, per chi ci vive e per chi viene a visitarlo, un paese che si distingua per la qualità della vita che offre, caratterizzato da un rapporto con l’ambiente sostenibile, un paese florido nella sua economia agricola, industriale e commerciale – continua Laura Capra –. Adesso ci aspetta un mese intenso di campagna elettorale, in cui presenteremo il programma sul territorio, sempre nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti”.

Gli appuntamenti sono dunque i seguenti:

Lunedì 7 settembre, ore 21, presso l’azienda vinicola Cascina delle Rocche di Moncucco.

Martedì 8 settembre, ore 21, presso il bar del tennis: incontro con le associazioni di volontariato.

Mercoledì 9 settembre, dalle ore 8.30 alle 12, al mercato sotto l’ala coperta di piazza Umberto I.

Mercoledì 9 settembre, ore 19, presso il bar del tennis: incontro con le associazioni sportive.

Mercoledì 9 settembre, ore 21, presso il bar del tennis: incontro con i commercianti.

Giovedì 10 settembre, ore 21, presso l’agriturismo Ai Piacentini, in località Piacentini.

Venerdì 11 settembre, ore 21, presso l’azienda agricola Tenuta Giachino in frazione Valdivilla.

Lunedì 14 settembre, ore 21, presso Tojo Vini in località Bauda.

Martedì 15 settembre, ore 21, presso il ristorante La Bossolasca in località Robini.

Mercoledì 16 settembre, dalle 8.30 alle 12, al mercato sotto l’ala coperta di piazza Umberto I.

Mercoledì 16 settembre, ore 21, presso American bar Zac’s, in località San Grato.

Giovedì 17 settembre, ore 21, presso l’azienda agricola 499 in frazione Camo.

Venerdì 18 settembre, ore 21, la chiusura della campagna elettorale sotto l’ala coperta di piazza Umberto I.

