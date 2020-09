Saluzzo: conto alla rovescia per la Mostra della Meccanica Agricola e per la Fiera di San Chiaffredo

L’antico Marchesato porta in alto le sue eccellenze legate alla terra e lo fa ogni anno con la Mostra della Meccanica Agricola (siamo alla 73° edizione) che presenta ai visitatori un mix di tradizione e innovazione, elemento distintivo che connota molte aziende leader del territorio. La Mostra da 12 anni si fregia del prestigioso titolo di Nazionale, a conferma della professionalità e dell’alto livello degli espositori.

Verrà allestita al Foro Boario, uno spazio di ampia metratura e dotato di ingressi e uscite separate, caratteristiche decisive per poter confermare la Mostra mercato 2020, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative anti-Covid. Il visitatore potrà così ancora una volta conoscere macchinari di ogni genere e curiosare tra le ultime novità nel campo dell’agricoltura che volgono lo sguardo al futuro.

La Mostra attrae non soltanto i professionisti e gli appassionati del settore, ma da generazioni è un’occasione di incontro che, al termine dell’estate, crea un’atmosfera di “casa”. Quest’anno, quel ritrovarsi avrà un senso ancora più profondo: sarà la prima esposizione agricola dopo tanti mesi di pausa, sarà un ideale abbraccio a una categoria che – proprio come la natura – non si è mai fermata.

Inaugurazione, come da tradizione, il sabato, 5 settembre.

Non mancherà un convegno, rigorosamente a numero chiuso e su prenotazione, ma in presenza. Un videoledwall allestito all’interno della Mostra sarà la nostra novità per dare a tutti la possibilità di restare informati, video che proietterà le conferenze in tempo reale, con la possibilità di connettersi anche da casa sui canali della Fondazione Amleto Bertoni. Il confronto tra professionisti, operatori e amministratori è un propulsore di nuove idee e soprattutto lavoro di squadra. Protagoniste saranno le Associazioni di settore e l’UNCEM in collaborazione con Filiera Legno Monviso.

Anche la Festa Patronale offre al pubblico serata di musica e spettacoli, a partire da un ospite d’eccezione: giovedì 3 settembre arriva a Saluzzo Luigi Gallia con la sua Orchestra che porteranno l’allegria e il divertimento del Liscio (al momento con prenotazione e posto a sedere) nello spazio della Ex Caserma Musso, il palcoscenico di tutto le serate. Ancora una doppia serata firmata Jazz Visions e Lou Tapage (venerdì 4 e lunedì 7 settembre). Sabato sera sarà la volta di Aurelio Seimandi, e non mancherà un grande evento firmato Occit’amo Festival con Van De Sfroos.

I numeri:

Area – 35 mila mq espositivi

Stand espositivi: 500

Aziende del settore che collaborano per la buona riuscita della Fiera:

SUPERTINO – VAUDAGNA – OLIMAC

Stand istituzionali:

Fondazione Bertoni

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

A.S.L. CN1 SPRESAL

IL PROGRAMMA COMPLETO della MOSTRA

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 8• Foro Boario apertura Fiera

Ore 11.30 Inaugurazione della 73a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo – 12a edizione Nazionale con taglio del nastro alla presenza delle autorità

Ore 16• Foro Boario, apertura 21° Salone Auto e Moto

Ore 20 • Chiusura fiera

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Tutto il giorno • Foro Boario, 21° Salone Auto e Moto

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 20 • Chiusura fiera

Tutto il giorno • Foro Boario, 21° Salone Auto e Moto

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

LUNEDì 7 SETTEMBRE

Tutto il giorno • Centro cittadino

Tradizionale Fiera di San Chiaffredo

Organizzata dal Comune di Saluzzo

Info: Polizia Municipale tel. 0175 211325

Ore 9.30 Convegno

Dal bosco alla comunità energetica

Saluti istituzionali

Marco Bussone (moderatore)

Reg. Piemonte – Il lavoro della Regione Piemonte a sostegno della filiera legno (panoramica su interventi legislativi e misure PSR)

Lucio Vaira – Filiera Legno Monviso: la sfida economica e ambientale per uno sviluppo a basse emissioni

Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino): le comunità energetiche piemontesi ed il tavolo di lavoro regionale

AIEL: Il legno come fonte di energia rinnovabile: benefici per l’ambiente e opportunità per le nostre case

Conclusioni

Ore 16 • Chiusura fiera

SALONE AUTO MOTO 21a edizione – Pala CRS / Foro Boario

date e orari:

sabato 5 settembre: dalle ore 16,00

domenica 6 settembre: tutto il giorno

– lunedì 7 settembre: tutto in giorno in concomitanza con la Fiera di S. Chiaffredo

– 20 spazi espositivi / 11 concessionarie locali differenti

