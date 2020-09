Calcio a 5 – Serie C1: il Futsal Savigliano riparte puntando sulla gioventù

E’ ripartita la scorsa settimana l’avventura del Futsal Savigliano nel mondo del calcio a 5, in vista del prossimo campionato di Serie C1.

Il sodalizio saviglianese, infatti, ha dato il via alla preparazione in vista della stagione 2020/21 sia per la prima squadra di mister Emanuele Sichera che per la compagine Under 21 guidata da Marco Leo.

Un atto significativo: la ripartenza lo stesso giorno per entrambe le squadre è la conferma che il club ha intenzione di puntare più che mai sulla propria gioventù nei prossimi anni.

Non è un caso che il mercato abbia regalato soprattutto conferme. Sono 14, infatti, i giocatori che hanno scelto di restare ancora in rossoblu: Luca Cardillo (portiere), Niccolò Montecchiani (portiere), Giovanni Conti, Enrico Ternavasio, Gianluca Ternavasio, Antonio Seminara, Luca Cossotti, Gabriele Pagliero, Simone Portera, Gabriele Greco, Giacomo Faule, Agostino Michelazzo, Mark Singh e Domenico Silvestri.

A questi va aggiunto l’unico vero rinforzo della campagna acquisti estiva. Si tratta di Alessandro Principato, un vero e proprio punto di riferimento per il calcio piemontese. In carriera, come attaccante, con il Moncalieri ha ottenuto due presenze in Serie C2, per poi disputare diverse annate in Serie D con Giaveno e Pinerolo e in Eccellenza con la Cheraschese.

L’ultimo anno ha giocato con il KL Pertusa, squadra del girone D di Prima Categoria: Principato sarà quindi a disposizione di mister Sichera, portando con sè grande esperienza e voglia di stupire anche nel calcio a 5.

Nelle ultime ore, infine, sono arrivati alcuni giovani di prospettiva, che faranno parte della rosa dell’Under 21, con vista sulla prima squadra: Vito De Luca, Gioele Silvestri, Ayman Goubial e Pietro Dallorto.