Anima Festival 2020: già sold out il concerto di Elisa a Fossano

Annunciato lo scorso 29 agosto, il concerto di Elis a Fossano, in piazza Castello il prossimo 25 settembre, è andato sold out in poche ore.

“Che fosse un nome importante lo sapevamo – commentano i fratelli Chiarlo – . Ma non ci aspettavamo che l’evento riscuotesse un successo così immediato. Siamo contentissimi“.

Il concerto di Elisa chiuderà la programmazione 2020 dell’Anima Festival, un’edizione segnata ovviamente dalle restrizioni dovute al Covid-19, dove non sono mancate le difficoltà ma senza che mai venisse meno l’entusiasmo e la voglia di portare la musica al pubblico. Non solo: Anima Festival si è fatta addirittura in tre, raggiungendo, dopo la storica location di Cervere, anche Fossano, grazie alla collaborazione con l’amministrazione guidata da Dario Tallone, e Limone Piemonte.

E sarà proprio Fossano ad ospitare l’ultimo evento, il più atteso: la cantante friulana porterà sul palco la sua coinvolgente e profonda energia e lo farà, come lei stessa ha detto, per i suoi musicisti e per chi le è sempre stato accanto, in onore della musica.

“Siamo doppiamente soddisfatti di un risultato del genere oltre che nell’avere un artista di calibro internazionale nella nostra splendida piazza Castello. – aggiunge il primo cittadino di Fossano Dario Tallone – Abbiamo già messo in moto la macchina organizzativa che richiede uno sforzo immenso da parte sia dell’Amministrazione che delle forze dell’ordine che delle diverse associazioni di volontariato che ringrazio fin da subito”.

Per tutte le informazioni www.animafestival.it

Tutte le eventuali variazioni legate all’evoluzione della situazione in atto saranno comunicate sul sito www.animafestival.it oppure telefonando al numero 347 807 2022 e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/animafestivallive/

c.s.