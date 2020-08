Alba, in Piazza Cagnasso la Festa dei Vini Autoctoni: “Una piacevole conoscenza del patrimonio viticolo del Piemonte”

Ieri, in piazza Cagnasso ad Alba, Festa dei Vini Autoctoni. Una manifestazione arrivata alla sua seconda edizione e nata nel 2019 come format dedicato ai numerosissimi vigneti della regione. Oltre 35 le etichette pronte per essere assaggiate dai molti visitatori arrivati da 56 comuni di 5 regioni di Italia.

Un’operazione di promozione ma anche di divulgazione. “Un evento che permette una piacevole conoscenza del patrimonio viticolo del Piemonte, attraverso il tema della diversità” secondo Massimo Corrado, presidente di Gowine, associazione promotrice della degustazione.

“Sono stati dei mesi difficili, ma con questa manifestazione il nostro comune ha voluto dare un segnale forte, un segnale di ottimismo” ha detto il sindaco Carlo Bo, in occasione dell’incontro inaugurale.

Per l’occasione, l’associazione Go Wine ha voluto consegnare un contributo alla Fondazione Giovanni Dalmasso, a sostegno della ricerca in campo vitivinicolo. “La ricerca non produce ricchezza ma offre al produttore e al territorio elementi di crescita” ha ricordato il prof. Dalmasso.

Di seguito l’intervista all’assessore al Turismo Emanuele Bolla: CLICCA QUI