Mondovì: annullata l’edizione 2020 di “Peccati di Gola”

L’Amministrazione Comunale di Mondovì, considerato l’attuale andamento epidemiologico e la conseguente situazione di incertezza, alla luce della quale è estremamente difficile portare avanti l’organizzazione di eventi, annuncia l’annullamento dell’edizione 2020 di “Peccati di Gola”, tradizionale ed attesa manifestazione enogastronomica dell’autunno monregalese.

La Giunta ha approvato formalmente l’annullamento nel corso della seduta di giovedì 27 agosto, riservandosi anche di valutare, compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica e della normativa, l’organizzazione della XXIII Fiera Regionale del Tartufo, in forma inedita e contenuta.

«L’organizzazione di eventi come “Peccati di Gola” è articolata – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni, Luca Olivieri – e richiede tempo e risorse sia per quanto riguarda la logistica del percorso, sia per quanto concerne la selezione degli espositori. Non sono aspetti che possano essere improvvisati: in un’annata “normale” l’organizzazione sarebbe già cominciata e, invece, non è possibile avviarla in questa situazione di incertezza epidemiologica e normativa, che non ci consente di prevedere cosa si potrà o non si potrà proporre quest’autunno. Compatibilmente con l’evolversi della situazione, cercheremo di organizzare comunque un appuntamento con l’enogastronomia, penso al mantenimento della XXIII Fiera Regionale del Tartufo, magari proposta in maniera più contenuta, ma comunque capace di mantenere viva la tradizione».

comunicato stampa