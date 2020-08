Il Comune di Bra presenta alle famiglie l’attività 2020/2021 del nido e dei micronidi

Si avvicina la partenza del nuovo anno educativo e sabato 29 agosto alle 10, presso l’auditorium del Centro polifunzionale G. Arpino, si terrà una riunione per illustrare ai genitori dei bambini iscritti all’Asilo nido e ai Micronidi comunali il programma 2020/2021 delle attività dedicate alla prima infanzia. Per garantire la sicurezza dei presenti è richiesta la partecipazione di un solo adulto per ogni nucleo familiare, che dovrà essere munito di mascherina.

Da tempo l’Amministrazione comunale sta lavorando per garantire alle famiglie il pieno accesso ai servizi oltre che la più ampia sicurezza possibile ai bambini che frequenteranno le strutture a partire dal prossimo mese di settembre. Così, nei giorni scorsi la Giunta ha fissato le rette per il 2020/2021, confermando i medesimi importi dello scorso anno nonostante gli inevitabili rincari derivanti dalle procedure anti Covid che verranno applicate. Incrementi di spesa che il Comune assorbirà con fondi propri per non gravare sulle famiglie.

Pertanto, per il nuovo anno educativo le tariffe andranno da un minimo di 206 a un massimo di 488 euro. Per gli utenti non residenti nel Comune di Bra la retta sarà di 537 euro per la frequenza a tempo pieno e di 429 euro per la frequenza a tempo parziale, indipendentemente dall’entità e dalla natura dei redditi del nucleo familiare. Fino a quando però il Governo non approverà le “Linee guida” in materia, le strutture comunali saranno operative con orario 7.30 – 16,30 .

Si conferma poi l’attenzione massima alle procedure delineate dal Ministero e dalla Regione Piemonte per garantire una gestione in sicurezza delle strutture educative per l’infanzia, già seguite con successo nel corso del Centro Estivo dell’Asilo nido comunale “Cesara e Enrico Garbarino”. In particolare, per ridurre ulteriormente il pericolo di contagi verrà dato ampio spazio alle attività formative all’aria aperta.

Lunedì 31 agosto i bambini che lo scorso anno hanno frequentato nido e micronidi (con l’esclusone quindi dei bimbi che iniziano solo ora la loro avventura) si ritroveranno per riallacciare i rapporti con maestre e compagni, bruscamente interrotti dal lockdown. Il giorno seguente, il 1 settembre, la campanella suonerà per tutti. La graduatoria dei bambini ammessi al nido si trova sul sito internet del Comune, con un link diretto dall’home page. Maggiori informazioni scrivendo ad [email protected]

(rb)