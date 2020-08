Calcio Regionale: ufficiale il protocollo operativo per le attività ufficiali in Piemonte VdA

Il Comitato Piemonte VdA della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato ufficialmente nella giornata di oggi (27 agosto) il protocollo operativo per la ripresa delle attività ufficiali (campionati, coppe, tornei, amichevoli) regionali e provinciali per la stagione 2020-21 finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel protocollo, che pubblichiamo in allegato, sono spiegati i processi organizzativi per la gestione delle operazioni del giorno gara: Arrivo delle Squadre e degli Arbitri; Area Spogliatoi; Pitch Recognition e Riscaldamento; Indicazioni/determinazioni specifiche per gli arbitri; Adempimenti pre-gara; ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri; Area Tecnica e Bordo Campo; Intervallo fine primo tempo; Fine gara e uscita dal campo; Attività post-gara; Presenza Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico AIA; Ripartenza Squadra/Arbitri.

In allegato:

vademecum Piemonte-VdA