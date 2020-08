Bocce al volo: nel weekend l’Under 15 dell’Auxilium Saluzzo si gioca il Tricolore

Si terrà sabato 29 e domenica 30 a Fagagna (Udine), presso la società il Quadrifoglio, la fase finale nazionale del campionato di società under 15 di bocce per la specialità volo.

Alla importante kermesse giovanile nazionale, sarà presente anche la formazione dell’Auxilium Saluzzo del direttore sportivo Paolo Costa. Un fine settimana impegnativo per il team saluzzese che lotterà pertanto per lo scudetto. Fiducioso il ds saluzzese: “Nostra intenzione è di ben figurare – spiega Costa – la squadra è ben amalgamata e speriamo di essere in piena forma. Cercheremo in ogni caso di far bella figura”.

La squadra partirà per il Friuli domani, venerdi 28, alle ore 13.00. In serata alle ore 21,00 si terrà il sorteggio degli abbinamenti delle otto società qualificate. Il via alla competizione alle ore 9,00 di sabato 29 con il primo turno della poule; il secondo turno della poule inizierà alle ore 15,00; in serata con inizio alle ore 20,00 al via gli incontri di recupero.

Domenica 30 alle ore 8,30 si giocheranno gli incontri di semifinale mentre la finalissima è in programma alle ore 14,00.

Questi i nominativi della rosa a disposizione del tecnico saluzzese: Francesco Costa, Matteo Costa, Nicolò Buniva, Federico Bellino e Gionas Matteo Macario.

c.s.