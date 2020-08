Alba: bando per i contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

Il Comune di Alba ha pubblicato il bando per richiedere i contributi regionali relativi al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per le annualità 2019 e 2020.

Il fondo è destinato ai cittadini appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato, negli anni 2019 e 2020, per un immobile ad uso abitativo.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza. Per partecipare al Bando, i residenti nel Comune di Alba possono scaricare l’apposito modulo di domanda dal sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it (pagina “Segretariato sociale e politiche per la casa”) oppure ritirarne copia presso l’Ufficio Informazioni sito all’ingresso del palazzo Comunale in Piazza Risorgimento, 1, durante l’orario di apertura al pubblico (dal martedì al venerdì 08:30 – 12:30; giovedì 14:30- – 16:30; sabato 08:30 – 12:00).

La domanda, completa degli allegati richiesti, potrà essere trasmessa, dal 1 al 30 settembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Alba [email protected] oppure consegnate a mano agli uffici del Settore Sociale in via G. Govone 11, previo appuntamento (0173 292272/345).

Possono accedere al bando per richiedere i contributi relativi ai canoni degli anni 2019 e 2020 i nuclei familiari residenti nel Comune di Alba, che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 settembre 2020:

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

b) residenza nel Comune di Alba;

c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all’anno 2019 e/o 2020 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;

d) possesso di certificazione ISEE 2020 da cui risulti un reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26 per le domande relative all’anno 2019; per l’anno 2020, possesso di certificazione ISEE 2020 da cui risulti un reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26 (fascia a) oppure compreso tra 13.338,27 e 25.000 euro, con valore ISEE inferiore a euro 21.329,17 (fascia b);

e) canone annuo di locazione 2019 e 2020, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie, non superiore a euro 6.000,00; il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto e regolarmente corrisposto per l’anno 2019 e/o 2020, il cui importo – eventualmente aggiornato secondo indici quali l’ISTAT – risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori.

Non possono accedere al Bando:

1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici nell’anno 2019 e/o 2020;

3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 e/o 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019 e/o 2020;

5) i conduttori di alloggi i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 e/o 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

6) i conduttori all’interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano. Sono fatti salvi i casi di nuda proprietà, di inagibilità dell’alloggio nonché di mancata disponibilità dell’alloggio a seguito di separazione o divorzio.

Per una più puntuale consultazione delle specifiche del bando (requisiti, modalità di erogazione del contributo, entità del contributo etc..) si rimanda al bando, disponibile sul sito internet www.comune.alba.cn.it (pagina “Segretariato sociale e politiche per la casa”).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici del Settore Sociale ai numeri 0173 292272/345 oppure via mail all’indirizzo [email protected]