Un sassofono per due: Giuseppe Di Filippo e Carlo Actis Dato protagonisti a Guarene Musica

Appuntamento domenica 23 agosto (ore 21) in piazza della SS. Annunziata (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Terzo appuntamento di Guarene Musica & Roero Music Fest, con il sostegno di Comune di Guarene e Fondazione CRC, è per domenica 23 agosto (ore 21) con la serata più imprevedibile del cartellone: Un sassofono per due. Protagonisti in piazza della SS. Annunziata (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata) due virtuosi del sax come l’astigiano Giuseppe Di Filippo e Carlo Actis Dato, esponente storico del jazz d’avanguardia italiano, compositore, polistrumentista e band leader attivo dalla metà degli anni Settanta. Il dialogo tra i due repertori che gli artisti proporranno trascinerà il pubblico alla scoperta di suoni sorprendenti.

Il festival

Come sempre nello spirito della rassegna, anche quest’anno il festival (ideazione artistica e progetto comunicativo Associazione Milleunanota; produzione e allestimento Dragonfly Studio) si contraddistingue per la forte attenzione alle eccellenze artistiche piemontesi. I concerti sono allestiti in ampi spazi immersi nella natura a contatto con le bellezze artistiche del paesaggio, nel rispetto delle regole vigenti per l’organizzazione di eventi.

Con l’ingresso della manifestazione Guarene Musica nel programma, il Roero Music Fest si fa ulteriore ambasciatore di un territorio bellissimo e in cui è possibile vivere esperienze indimenticabili come il Roero Bike Tour http://www.roeromusicfest.com/vivi-il-roero.html

Inoltre, per chi desidera pernottare, l’Hotel Le Botti di Guarene – Fraz. Vaccheria (www.hotellebotti.it) applicherà il 5% di sconto a chi prenota per i weekend del festival. È convenzionata con il festival anche l’Osteria Vineria Imperfetta, a Guarene in Via Martiri della Libertà, 19 (https://www.facebook.com/OsteriaImperfetta/).

Per la partecipazione ai concerti è consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] oppure inviando un messaggio whatsapp al 3347867028. Si prega il pubblico di munirsi di mascherina.

Bio

Giuseppe Di Filippo, storico membro del gruppo di Carlo Actis Dato, ha da poco pubblicato il primo disco a proprio nome “Making Monsters” (Ipogeo Records / DeVega)

Carlo Actis Dato rappresenta sin dagli anni ’70 un punto di vista particolare all’interno del jazz italiano; è stato definito uno dei migliori bariton-sassofonisti del mondo dalla rivista americana Down Beat.