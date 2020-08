Secondo i dati dell’Unità di Crisi Covid della Regione Piemonte aggiornati alla mattinata del 21 agosto 2020, attualmente a Bra sono 4 i residenti positivi al Coronavirus, monitorati dall’Asl e isolati in quarantena presso il proprio domicilio.

Ribadendo l’importanza dell’osservanza delle misure di prevenzione (utilizzo della mascherina, rispetto della distanza interpersonale e delle norme igienico-sanitarie), si ricorda che, come da ordinanza del Ministero della Salute del 17 agosto, è obbligatorio indossare usare protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie), ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Resta sempre valido su tutto il territorio regionale l’obbligo di usare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Si invitano i cittadini che rientrano dall’estero a prendere visione delle istruzioni operative approvate dalla Regione Piemonte e dell’ordinanza emanata il 12 agosto scorso dal ministro della Salute, in particolare per coloro che rientrano da soggiorni in Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

comunicato stampa