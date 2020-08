Temporale e tromba d’aria nel fossanese: alberi caduti e tetti scoperchiati

Una rapida ma intensa ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi (12 agosto) in provincia di Cuneo. In particolare, nel fossanese/saviglianese e saluzzese si segnalano i maggiori disagi e danni: una tromba d’aria, in particolare, ha scoperchiato lamiere e tetti, finiti in strada a Genola (nella zona commerciale), Cavallermaggiore (in Viale Vittorio Veneto) e Fossano, causando anche ripercussioni sulla viabilità.

Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo e diversi gli interventi, nella zona, delle squadre di Fossano, Racconigi e Volontari della Protezione Civile. A Genola, presenti anche i Carabinieri di Savigliano per la gestione del traffico.

Nel saluzzese, si registrano alberi caduti a Verzuolo.