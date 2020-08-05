Juniores Regionale – Ecco i cinque raggruppamenti! Si parte il 26 settembre

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la composizione dei gironi relativi al campionato Under 19, ovvero agli Juniores per la categoria regionale.
Saranno dieci le squadre cuneesi ai nastri di partenza di questi campionati, cinque i gironi totali, che andranno a giocarsi il trono regionale. Ecco la composizione dei raggruppamenti:
GIRONE A: ACCADEMIA BORGOMANERO1961 – ARONA CALCIO – BORGOVERCELLI – BRIGA – BULE’BELLINZAGO – CE.VER.SA.MA BIELLA – CITTA’ DI BAVENO 1908 – CITTA’ DI COSSATO – FULGOR RONCO VALDENGO – JUVENTUS DOMO – LA BIELLESE – OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – R G TICINO – SANMARTINESE CALCIO
GIRONE B: ALICESE ORIZZONTI – AYGREVILLE CALCIO – CNH INDUSTRIAL CALCIO – CRESCENTINESE – GASSINOSANRAFFAELE – IVREA BANCHETTE – IVREA CALCIO ASD – L.G. TRINO – PRO EUREKA – QUINCINETTO TAVAGNASCO – RIVAROLESE 1906 S.R.L. – V.D.A. CHARVENSOD – VALLORCO – VOLPIANO
GIRONE C: ALPIGNANO – BORGARO NOBIS 1965 – BSR GRUGLIASCO – CIRIE CALCIO – COLLEGNO PARADISO – LASCARIS – LUCENTO – PRO COLLEGNO COLLEGNESE – REAL ORIONE VALLETTE – RIVOLI CALCIO – ROSTA CALCIO – SANMAURO – VANCHIGLIA 1915 – VENARIA REALE
GIRONE D: ALBESE CALCIO – AREA CALCIO ALBA ROERO – BUSCA 1920 A R.L. – CARAGLIO CALCIO – CARIGNANO A.S.D. – CHERASCHESE 1904 – CHISOLA CALCIO – GIOVANILE CENTALLO 2006 – MONREGALE CALCIO – OLMO – PANCALIERICASTAGNOLE – PEDONA BORGO S.D. – PINEROLO – POLISPORTIVA GARINO
GIRONE E: ACQUI F.C. SSDARL – ASTI – BACIGALUPO – CALCIO NOVESE – CANELLI SDS 1922 – CASTELLAZZO B.DA – CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. – CENISIA A R.L. – CIT TURIN LDE – MIRAFIORI A.S.D. – NICHELINO HESPERIA – OVADESE – SAN GIACOMO CHIERI – SANTOSTEFANESE