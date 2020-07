Cherasco: un concerto de Gli Archimedi per ricordare Piergiorgio Rossetti

Con la musica un po’ ironica, un po’ gioconda, un po’ irriverente del trio d’archi Gli Archimedi la famiglia Degiorgis-Rossetti e il Comune di Cherasco vogliono ricordare Piergiorgio Rossetti, morto improvvisamente all’età di 62 anni un anno fa.

Geologo, “curioso del mondo”, come lo definisce il dottor Daniele Castelli, collega e amico fraterno, Rossetti era una mente aperta e collaborativa della geologia torinese, figura insostituibile di docente appassionato e attento a tutti gli studenti. Ha svolto la sua attività di scienziato in tutto il mondo e i suoi lavori sono conosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Contemporaneamente ha accompagnato con passione centinaia di bambini cheraschesi sui fiumi e sui rii del territorio per avvicinarli alla geologia del luogo.

«Padre premuroso e “speciale”, marito dolcissimo». lo definisce la moglie Mara Degioris che con la figlia Carlotta e la famiglia di Piergiorgio ha ideato il concerto.

La musica del gruppo Gli Archimedi rispecchia un po’ l’anima di Piergiorgio, ricercatore, amante di tutto ciò che non è banale, scontato e preconfezionato. L’impostazione del gruppo è cameristica e allo stesso tempo si dedica alla sperimentazione di brani non solo classici, ma anche folk e jazz. Il trio non si trova però a metà tra i generi, ma reinterpreta in uno stile unico e del tutto personale il discorso musicale. «Li ho scoperti dopo la morte di Piergiorgio – aggiunge Mara Degiorgis – ma sono certa che gli sarebbero piaciuti tantissimo».

L’appuntamento con il concerto “Souvenir” del trio Gli Archimedi è per sabato 8 agosto 2020 alle 21 al santuario della Madonnina delle Grazie a Cherasco.

Prenotazione obbligatoria (manca poco al sold out).