Saluzzo, da domani la FAB si fa teatro a cielo aperto!

Gli spazi spettacolo della Ex Caserma Musso per alcuni giorni si faranno teatro per accogliere tre importanti momenti dell’estate saluzzese: Andrea Scanzi con Borgate dal Vivo/Occit’amo festival, ARTE per PIEMONTE DAL VIVO (stagione teatrale Cinema Teatro Magda Olivero) e infine un omaggio, dedicato a grandi e piccini, con LA GABBIANELLA E IL GATTO di Assemblea Teatro dedicata al ricordo di Luis Sepulveda.

Quindi si torna con Saluzzo estate in città alta e nelle frazioni con tanti e diversi appuntamenti.

GLI APPUNTAMENTI