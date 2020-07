In 170 al Lunghe Langhe Run 2020: quante emozioni!

Si è svolta la Lunghe Langhe Run 2020. Una decisione ponderata e presa con il pieno supporto delle istituzioni regionali e locali. In piena sintonia con Simone Mercanti, Customer Experience Lead di Harley-Davidson Italia, l’associazione motociclistica Alba Chapter Italy ha così avviato la macchina organizzativa, con qualche difficoltà in più per le linee guida da rispettare. In 170 HOGer sono arrivati da tutta italia, dalla Sicilia al Veneto. A qualcuno si è dovuto dire di no perché gli spazi non consentivano di ospitare un numero maggiore di persone. Anche se a stagione ormai inoltrata, si può dire che il primo evento ufficiale HOG Italia, non ha tradito le aspettative: si è partiti con l’ormai tradizionale “mini-Run al tramonto” e cena del venerdì, nella cornice delle colline albesi. Numerose le autorità presenti: dal Governatore del Piemonte Alberto Cirio, al Vice Governatore Fabio Carosso, il Senatore della Camera Marco Perosino, il Presidente della Commissione Sport e cultura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il Sindaco di Casteldelfino Alberto Anello, l’ Assessore della Città di Alba Marco Marcarino. Tutti per per dire insieme che dobbiamo piano piano ripartire.

Poi il sabato dalle 9 la partenza dall’Alba Hotel, una bella struttura nel centro della splendida città di Alba. Prima tappa a Priocca nel complesso vinicolo Mondodelvino, nel quale è stato creato un Museo Multimediale sulla storia e la nascita del Vino: spettacolare, che vale la pena vedere. Percorrendo le strade di Langa, sfiorando il bellissimo Monferrato alle porte dell Astigiano, si è arrivati alla seconda tappa nella meravigliosa cantina di Lodali, a Treiso, con una fantastica location costruita come era un tempo.

Il pranzo si è consumato alla Cascina Langa, una tenuta ristrutturata in modo impeccabile, un posto storico dove si rifugiarono per combattere durante la Guerra i Partigiani e il mitico Partigiano Jonny. Un perfetto connubio fra bellezza e storia .

Al rientro qualcuno si è rinfrescato nella piscina dell’Alba Hotel mentre altri si sono riposati nel giardino, giusto il tempo di recuperare un po’ le energie.

Alle 19.30 partenza per il ristorante roerino Bellavista nella Borgata Madonna dei Cavalli, arrivandoci dopo un percorso sulle colline del Roero che dopo Castellinaldo prosegue per Canale d’Alba. Una cena a base della tradizione culinaria piemontese con il Fritto Misto alla Piemontese: composto da 25 portate, dalla carne di tutti i tipi, alla frutta sempre fritta ed ai dolci in pastella. I bis non sono mancati. Un gruppo folcloristico ha allietato il tutto fino a tarda serata. Insomma una grande festa complice il bel tempo e la vista spettacolare.

La domenica mattina ci si è rimessi in sella. L’intero gruppo è partito per un giretto nelle Langhe. Piccola sosta al Laboratorio Liquorlanga, a Santa Maria della Morra, dove vengono prodotti amari e digestivi tradizionali della zona, particolarmente apprezzati. Dopo la degustazione, rientro all’Alba Hotel per il pranzo finale a bordo piscina. I ringraziamenti di rito e poi una carrellata di gavettoni ha concluso questo Lunghe Langhe Run 2020 che, nonostante il particolare periodo, ci ha fatto tornare a sorridere e regalato nuove emozioni.